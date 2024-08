Maloobchodné tržby v USA v júli vzrástli viac, ako sa čakalo

Washington 15. augusta (TASR) - Maloobchodné tržby v USA v júli vzrástli oveľa viac, ako ekonómovia očakávali. To by mohlo pomôcť zmierniť obavy finančných trhov z prudkého spomalenia ekonomiky, ktoré vyvolal nárast nezamestnanosti. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Americké ministerstvo obchodu vo štvrtok uviedlo, že maloobchodné tržby sa v júli zvýšili o 1 % oproti júnu, keď po revízii klesli medzimesačne o 0,2 %. Ekonómovia pritom predpovedali, že maloobchodné tržby vzrastú v júli o 0,3 % po pôvodnej stagnácii v júni pred revíziou.



Štatistiky ďalej ukázali, že maloobchodné tržby bez započítania predaja motorových vozidiel a súčiastok v júli stúpli o 0,4 % po júnovom zvýšení o 0,8 %, zatiaľ čo ekonómovia očakávali, že vzrastú len o 0,1 %.



Maloobchodné tržby bez automobilov, stavebných materiálov, stravovacích služieb a tržieb čerpacích staníc, ktoré sa používajú na výpočet hrubého domáceho produktu (HDP), minulý mesiac vzrástli o 0,3 % po tom, ako sa v júni zvýšili o nerevidovaných 0,9 %.



To naznačuje, že spotrebiteľský dopyt v USA nekolabuje, aj keď domácnosti sa snažia držať výdavky pod kontrolou tým, že hľadajú výhodné ponuky a kupujú lacnejšie náhrady značkových produktov.