< sekcia Ekonomika
Maloobchodné tržby v USA v júli vzrástli
Podľa štatistík sa maloobchodné tržby v USA v júli zvýšili o 0,5 % oproti júnu, keď po revízii medzimesačne vzrástli o 0,9 %.
Autor TASR
Washington 15. augusta (TASR) - Maloobchodné tržby v USA v júli 2025 podľa očakávania vzrástli. Ukázali to v piatok údaje amerického ministerstva obchodu. TASR o tom informuje na základe správ AP a RTTNews.
Podľa štatistík sa maloobchodné tržby v USA v júli zvýšili o 0,5 % oproti júnu, keď po revízii medzimesačne vzrástli o 0,9 %. Analytici takýto výsledok očakávali.
Júlový a júnový rast tržieb nasledoval po dvoch po sebe nasledujúcich mesiacoch ich poklesu, a to o 0,1 % v apríli a o 0,9 % v máji.
Najväčší nárast tržieb bol v júli zaznamenaný u predajcov motorových vozidiel a náhradných dielov (1,6 %) a v obchodoch s nábytkom a bytovým zariadením (1,4 %).
Bez započítania predaja motorových vozidiel a náhradných dielov sa maloobchodné tržby v júli zvýšili o 0,3 %. Maloobchodné tržby bez automobilov a benzínu stúpli o 0,2 %.
Takzvané jadrové maloobchodné tržby - bez automobilov, benzínu, stavebných materiálov a stravovacích služieb - sa minulý mesiac zvýšili o 0,5 %.
Jadrové maloobchodné tržby najviac korešpondujú so zložkou hrubého domáceho produktu, ktorá sa týka spotrebiteľských výdavkov.
V medziročnom porovnaní maloobchodné tržby v USA v júli 2025 vzrástli o 3,92 %, čo bolo pomalšie tempo ako v júni, keď sa zvýšili o 4,35 %.
Podľa štatistík sa maloobchodné tržby v USA v júli zvýšili o 0,5 % oproti júnu, keď po revízii medzimesačne vzrástli o 0,9 %. Analytici takýto výsledok očakávali.
Júlový a júnový rast tržieb nasledoval po dvoch po sebe nasledujúcich mesiacoch ich poklesu, a to o 0,1 % v apríli a o 0,9 % v máji.
Najväčší nárast tržieb bol v júli zaznamenaný u predajcov motorových vozidiel a náhradných dielov (1,6 %) a v obchodoch s nábytkom a bytovým zariadením (1,4 %).
Bez započítania predaja motorových vozidiel a náhradných dielov sa maloobchodné tržby v júli zvýšili o 0,3 %. Maloobchodné tržby bez automobilov a benzínu stúpli o 0,2 %.
Takzvané jadrové maloobchodné tržby - bez automobilov, benzínu, stavebných materiálov a stravovacích služieb - sa minulý mesiac zvýšili o 0,5 %.
Jadrové maloobchodné tržby najviac korešpondujú so zložkou hrubého domáceho produktu, ktorá sa týka spotrebiteľských výdavkov.
V medziročnom porovnaní maloobchodné tržby v USA v júli 2025 vzrástli o 3,92 %, čo bolo pomalšie tempo ako v júni, keď sa zvýšili o 4,35 %.