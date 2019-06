Maloobchodné tržby v USA v máji vzrástli o 0,5 %

V medziročnom porovnaní sa maloobchodné tržby zvýšili o 3,2 %.

Washington 14. júna (TASR) - Američania v máji zvýšili svoje nákupy. To signalizuje, že nízka nezamestnanosť a mierny rast platov podporujú spotrebiteľské výdavky. To by mohlo zmierniť obavy, že rast ekonomiky USA sa v 2. kvartáli prudko spomaľuje.



Maloobchodné tržby v máji stúpli o 0,5 %, uviedlo americké ministerstvo obchodu. Ekonómovia počítali s nárastom o 0,6 %. Američania nakupovali viac motorových vozidiel a ďalších tovarov. Ministerstvo tiež revidovalo aprílový údaj na +0,3 % z -0,2 %.



Maloobchodné tržby bez započítania áut, stavebných materiálov a potravinových služieb, v máji medzimesačne vzrástli o 0,5 % po zvýšení o 0,4 % v apríli. Tieto takzvané jadrové tržby najviac korešpondujú so zložkou HDP spotrebiteľské výdavky.



Údaje signalizujú, že Američania sú dostatočne optimistickí pokiaľ ide o ekonomické vyhliadky, aby míňali. V júni ekonomika USA zavŕšila 10. rok expanzie, čím vyrovnala najdlhšiu takúto zaznamenanú sériu z 90. rokov minulého storočia.



Tržby predajcov elektroniky v máji vyskočili o 1,1 % a dílerov áut o 0,7 %.