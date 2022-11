Maloobchodné tržby v USA v októbri vzrástli viac, než sa očakávalo

Washington 16. novembra (TASR) - Maloobchodné tržby v USA v októbri výrazne vzrástli a viac, než sa očakávalo. V októbri medzimesačne vyskočili o 1,3 % po stagnácii v septembri, uviedlo americké ministerstvo obchodu. Ekonómovia počítali so zvýšením o 1 %.



Maloobchodné tržby bez započítania tržieb predajcov áut a autosúčiastok stúpli takisto o 1,3 % po náraste o 0,1 % v predchádzajúcom mesiaci. Ekonómovia očakávali +0,4 %. Bez započítania áut a benzínu maloobchodné tržby vzrástli o 0,9 %.



Takzvané jadrové maloobchodné tržby, ktoré najviac korešpondujú so spotrebiteľskými výdavkami ako zložkou HDP a do ktorých sa nezapočítavajú autá, benzín, stavebné materiály a gastronómia, v októbri stúpli o 0,7 % po +0,4 % v septembri.