Maloobchodné tržby v USA zrýchlili v marci tempo rastu

Washington 16. apríla (TASR) - Maloobchodné tržby v Spojených štátoch pokračovali v marci v raste, pričom tempo rastu sa sedemnásobne zrýchlilo. Maloobchod veľkou mierou podporil zvýšený záujem Američanov o nákupy väčších položiek vrátane áut, na ktoré v apríli začali platiť zvýšené clá. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a Reuters a portálu RTTNews, ktoré zverejnili najnovšiu správu amerického ministerstva obchodu.



Podľa ministerstva sa tržby v maloobchode USA zvýšili v marci o 1,4 % po 0,2-percentnom raste vo februári. V januári zaznamenali pokles o 1,2 %, dôvodom však bolo do veľkej miery nepriaznivé počasie, ktoré Američanov odrádzalo od väčších nákupov.



V marci to boli práve nákupy väčších položiek, ktoré tržby potiahli nahor a nad odhady analytikov. Tí počítali s rastom maloobchodných tržieb na 1,3 %.



Tržby z predaja áut a autokomponentov sa zvýšili o 5,3 %, zatiaľ čo vo februári zaznamenali pokles na úrovni 1,6 %. Bez ich započítania dosiahli celkové maloobchodné tržby v Spojených štátoch rast iba o 0,5 %.



Zvýšili sa aj tržby v obchodoch so športovými potrebami či v obchodoch s elektronikou. V prvom prípade rast dosiahol 2,4 %, v druhom 0,8 %. Obchody s potravinami zaznamenali rast tržieb o 0,1 % a obchody s oblečením a obuvou o 0,4 %. Rast tržieb zaznamenali aj reštaurácie, konkrétne na úrovni 1,8 %. Naopak, klesli tržby v obchodoch s nábytkom, a to o 0,7 %.