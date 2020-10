Maloobchodníci a gastrosektor očakávajú od vlády adekvátnu pomoc

Bratislava 12. októbra (TASR) - Maloobchodníci a gastrosektor pre sprísnené opatrenia očakávajú od vlády adekvátne kompenzácie. Vyplýva to z reakcií Iniciatívy slovenských maloobchodníkov (ISKM) a Iniciatívy Zachráňme gastro! na opatrenia prijaté v nedeľu (11. 10.) ústredným krízovým štábom, ktoré majú byť platné od 15. októbra.



"Rozumieme okolnostiam, pre ktoré musí k sprísneniu opatrení prísť. Chápeme, že zdravie obyvateľov je na prvom mieste. Za našich členov môžeme konštatovať že často sú naše interné opatrenia striktnejšie ako tie, ktoré schváli vláda. Záleží nám totiž na našich zamestnancoch a zákazníkoch, ktorí navštevujú naše prevádzky. Veríme preto, že opatrenia sú prijímané v záujme nás všetkých a pri ich prijímaní sú zohľadnené všetky podstatné okolnosti," priblížil predseda ISKM Daniel Krakovský.



Iniciatíva slovenských maloobchodníkov však podľa neho vzhľadom na situáciu dôrazne vyzýva vládu SR, aby v najbližších dňoch predstavila zásadné kompenzačné mechanizmy, ktoré umožnia podnikateľom v maloobchode, gastre a službách prežiť. Súčasné opatrenia sa podľa maloobchodníkov ukázali ako nedostatočné, podnikatelia majú svoje zdroje vyčerpané, pretože ich použili na jar. Navyše, ide vianočné obdobie, ktoré je v normálnych časoch obdobím, keď podnikatelia zarábajú a vytvárajú si rezervy.



"Nemôžeme sa pozerať na to, ako podnikatelia zatvárajú svoje dlhoročné prevádzky preto, lebo pomoc štátu v týchto ťažkých časoch prichádza neskoro a byrokratické prekážky na jej čerpanie obmedzujú veľké množstvo podnikateľov od čerpania takejto podpory," podčiarkol Krakovský.



Spresnil, že iniciatíva žiada o jednoduchú dotačnú schému, ktorá bude do veľkej miery kompenzovať náklady maloobchodníkov a podnikateľov v službách a gastre, ideálne formou priamej finančnej podpory zohľadňujúcej fixné náklady. Príkladom môžu byt štáty ako Rakúsko alebo Nemecko, ktoré podnikateľom posielajú priame finančné prostriedky na základe jednoduchej žiadosti. Štát má totiž dosť možností a kontrolných mechanizmov, ktoré môže uplatniť aj dodatočne.



"Pomoc, ktorá dorazí neskoro, je úplne zbytočná. V tomto momente všetci hráme o čas a rozhodujú hodiny, maximálne dni. Nie týždne alebo mesiace," uzavrel Krakovský.



Podľa Jána Laša z Iniciatívy Zachráňme gastro! pre reštauračné podniky vládne opatrenia bez adekvátneho odškodnenia znamenajú kolaps. "Rešpektujeme, že boj proti pandémii je prvoradý, a tak ako do dnes, aj budúci týždeň sa opatreniam prispôsobíme. Pre reštaurácie a podobné podniky je to však absolútny lockdown, a bez adekvátneho odškodnenia im hrozí okamžitý krach. Kompenzácia nájmov a drobné príspevky na zamestnanosť nebudú stačiť. Mnohí členovia iniciatívy Zachráňme gastro! už podniky pozatvárali a zamestnancov prepúšťali. Teraz príde druhá vlna zatvárania a prepúšťania a všetci by sme chceli, aby bola čo najmenšia," upozornil.



Podnikatelia v gastro sektore preto podľa Laša prosia vládu, aby čím skôr deklarovala, ako odškodní tých, ktorí od marca znášajú najväčšie bremeno zákonných obmedzení. Veľmi by pomohla kompenzácia fixných nákladov zatvorených prevádzok (mzdy, energie...) a tiež kompenzácia nákladov na boj proti pandémii.



"Veríme však, že príde aj na realizáciu programového vyhlásenie vlády o dočasnom znížení daňového zaťaženie v cestovnom ruchu a gastronómii pretavenú do dočasného zníženia reštauračnej DPH na 5 % tak, ako je to bežné v EÚ. Koronakrízou bol zasiahnutý celý gastro sektor takmer bez rozdielu, a preto je znížená DPH ideálnym liekom na jeho zotavenie po pandémii," poznamenal.



"Možnosť konzumácie na terasách a výdaj baleného jedla sa týka miniatúrneho zlomku aktivít členov našej iniciatívy a je v tejto súvislosti a v tomto ročnom období úplne nepodstatné. Nič si nenahovárajme, to čo sme o nových opatreniach zatiaľ počuli, znamená de facto povinné zatvorenie väčšiny reštauračných podnikov na Slovensku," dodal Laš.