Maloobchodníci: Je dobré, že zákaz nedeľného predaja neprešiel

Bratislava 9. februára (TASR) – Iniciatíva slovenských maloobchodníkov (ISKM) považuje za dobré, že návrh na zákaz nedeľného predaja v maloobchodoch zatiaľ neprešiel. Chýbali mu podľa nej argumenty a nepochopiteľne sa zúžil iba na supermarkety. Vo štvrtok o tom po hlasovaní v Národnej rade (NR) SR informovala ISKM.



"Dúfame, že poslanci pochopia, čo znamená trikrát a dosť a túto tému nebudú pri najbližšej možnej príležitosti vyťahovať opäť s rovnakým odôvodnením," uviedol predseda ISKM Daniel Krakovský. Ako sa ďalej ISKM vyjadrila, pri téme zatvárania obchodov v nedeľu nejde iba o supermarkety a predajne potravín, pretože by to ovplyvnilo primárne nepotravinový maloobchod.



ISKM vyzvala poslancov, aby nerozdeľovali spoločnosť týmito návrhmi. "Zároveň žiadame, aby pri návrhoch, týkajúcich sa podnikateľského prostredia, boli do diskusie zapojené relevantné podnikateľské organizácie a nerozhodovalo sa o nás bez nás," uzavrela ISKM.



Návrh novely Zákonníka práce skupiny poslancov NR SR, ktorá mala priniesť zatvorenie obchodov väčšinu nedieľ v roku, vrátili poslanci predkladateľom na dopracovanie. Veľkou väčšinou vo štvrtok schválili súvisiaci procedurálny návrh Juraja Blanára (Smer-SD).