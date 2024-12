Maloobchodníci: Situácia vo svete znižuje nemeckému maloobchodu tržby

Berlín 24. decembra (TASR) - Tohtoročná predvianočná nákupná sezóna v Nemecku nebola dobrá. Nepriaznivá situácia vo svete totiž obmedzila ochotu spotrebiteľov míňať. Povedal to v utorok predseda Nemeckého združenia maloobchodu (HDE) Alexander von Preen. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Nálada je zlá. Na jednej strane ju ovplyvňujú vojny vo svete a na druhej politická neistota v Nemecku. To sa odráža na ochote nakupovať," povedal von Preen.



Združenie odhaduje, že tržby upravené o infláciu dosiahnu za predvianočné obdobie "prinajlepšom" rovnakú hodnotu ako v roku 2023. "Skôr však počítam s miernym poklesom," dodal von Preen. Pred nástupom predvianočnej nákupnej sezóny maloobchod odhadoval tohtoročné tržby za november a december na úrovni zhruba 121 miliárd eur. To je približne hodnota z minulého roka. Konečné údaje zatiaľ nie sú známe.



Aj keď vojnové konflikty mali vplyv na náladu Nemcov aj v minulom roku, tento rok je to ešte horšie, uviedlo združenie HDE. Dôvodom je rozpad nemeckej vlády a očakávania nových volieb.



"Ľudia nevedia, čo im rok 2025 prinesie, a sú neistí," povedal von Preen s tým, že takáto situácia mnohých odradila od väčších nákupov. Sú však aj sektory, ktorým sa darilo o niečo lepšie, povedal šéf HDE. K tým patria predajcovia kníh, hračiek a kozmetiky.