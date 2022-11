Maloobchodníci v USA hlásia nárast tržieb na začiatku vianočnej sezóny

New York 27. novembra (TASR) - Americkí maloobchodníci ponúkli výrazne zľavy na tzv. Black Friday (čierny piatok, pozn. TASR) 25. novembra, keď v USA štartuje vianočná sezóna, aby vypratali plné sklady. Zaznamenali rast predaja, aj keď návštevnosť v takzvaných. kamenných obchodoch nesplnila ich očakávania. To vyvoláva pochybnosti o ziskovosti mnohých maloobchodných reťazcov. TASR o tom informuje na základe správ AP a Bloomberg.



Prispeli k tomu zvýšené ceny potravín, nájmu, benzínu a iných základných položiek. Ľudia sú tak opatrní na svoje financie a zdráhajú sa nakupovať, pokiaľ im obchodníci neponúknu veľké zľavy.



Kamenné obchody pritom tvrdo zasiahlo obmedzenie pohybu počas pandémie ochorenia COVID-19. Tento rok síce kamenné obchody podľa predbežných údajov spoločnosti Sensormatic Solutions zaznamenali počas Black Friday nárast zákazníkov o 2,9 % v porovnaní s rokom 2021, ale aj vlani ešte výsledky skresľovala pandémia.



Dobrou správou je, že americkí spotrebitelia stále míňajú, no zároveň sú čoraz opatrnejší, keďže zápasia s najvyššou mierou inflácie za štyri desaťročia. Pozornejšie preto sledujú výhodné ponuky. Maloobchodníci, z ktorých mnohí majú stále veľa zásob, keďže nesprávne odhadli pokles dopytu, sa ich snažia zbaviť a ponúkajú najväčšie zľavy od obdobia pred pandémiou.



Melissa Minkowá, riaditeľka maloobchodnej stratégie v poradenskej spoločnosti CI&T, odhaduje, že maloobchodníci v USA počas tohoročnej vianočnej sezóny pravdepodobne zaznamenajú mierny až vyrovnaný rast obratu. No zároveň veľké zľavy na čierny piatok zrejme okrešú ich zisky.



"Zisky nebudú tam, kde ich maloobchodníci chcú mať," dodala Minkowá, podľa ktorej je to čiastočne preto, že "nemohli preniesť všetky inflačné náklady na spotrebiteľov".



Spoločnosť Salesforce uviedla, že priemerná zľava na Black Friday by mala byť vyššia ako 30 %, čo je nárast z 28 % v minulom roku a blízko k 33 % v roku 2019. Najväčšie zľavy sa týkali domácich spotrebičov, oblečenia, zdravia a krásy.



Predbežné údaje však naznačujú, že éra preplnených obchodov počas Black Friday sa skončila spolu s pandémiou a pravdepodobne sa nevráti, pretože viac spotrebiteľov už nakupuje online a rozloží si svoje výdavky na dlhšie obdobie. "Búrlivá atmosféra čierneho piatku môže byť minulosťou," skonštatoval Edward Yruma, maloobchodný analytik Piper Sandler.



Pokiaľ ide o elektronický obchod, predbežné výsledky spoločnosti Adobe Analytics ukázali, že jeho tržby počas čierneho piatku vzrástli o 2,3 % na 9,12 miliardy USD (8,79 miliardy eur). To je síce nový rekord, ale oveľa menšie tempo rastu ako v prípade inflácie, ktorá v októbri stúpla v USA o 7,7 %.



Niektorí spotrebitelia dúfajú v ešte výhodnejšie ponuky na tzv. Cyber Monday (kybernetický pondelok), ktorý tento rok pripadá na 28. novembra. Je to najväčší deň online nakupovania v USA a podľa Adobe by mohol priniesť tržby 11,2 miliardy USD, čo bude o 5,1 % viac ako v minulom roku.



Analytici považujú päťdňový víkend od Dňa vďakyvzdania vo štvrtok (24. 11.) cez Black Friday až po Cyber Monday za kľúčový barometer ochoty nakupujúcich míňať, a to najmä v tomto roku. Vianočná sezóna predstavuje približne 20 % ročných tržieb maloobchodníkov. Experti odhadujú, že online tržby za týchto päť dní dosiahnu 34,8 %, čo by bol nárast o 2,8 %.



(1 EUR = 1,0375 USD)