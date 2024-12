Maloobchodníci v USA sa snažia zarobiť, ponúkajú zľavy v Cyber Monday

New York 2. decembra (TASR) - Po nevýrazných výdavkoch v kamenných obchodoch v USA počas tzv. čierneho piatka (29. 11.) sa maloobchodníci snažia prilákať zákazníkov na svoje webové stránky. Ponúkajú veľké zľavy, aby u nich ľudia nakúpili online čo najviac darčekov na Vianoce. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Mnohí maloobchodníci vrátane Walmartu a Amazonu počas tzv. Cyber Monday (kybernetického pondelka) používajú na svojich webových stránkach a v aplikáciách chatbotov s podporou umelej inteligencie (AI), aby nalákali zákazníkov na cielenú ponuku a prinútili ich kliknúť na tlačidlo "kúpiť".



Len 23 dní pred Vianocami boli tohtoročné zľavy v USA po Dni vďakyvzdania (27. 11.), keď sa oficiálne začína vianočná nákupná sezóna, výraznejšie ako vlani, pretože zákazníci sú opatrnejší pokiaľ ide o výdavky. Reťazec Target napríklad oznámil, že ponúkne zľavu až do výšky 50 % na tisíce položiek vrátane videohier a iných technológií, a to počas dvoch dní, teda nielen v pondelok, ale už v nedeľu 1. decembra.



Akcia nasleduje po zmiešaných výsledkoch za uplynulý víkend, s tlmenými výdavkami v kamenných obchodoch počas čierneho piatka (Black Friday). Podľa predbežných odhadov spracovateľa platieb Mastercard tržby v kamenných predajniach na Black Friday v USA medziročne vzrástli len o 0,7 %. Údaje spoločnosti Facteus naznačujú ešte slabší rast.



Spoločnosť Adobe predpovedá, že online tržby v USA v pondelok dosiahnu 13,2 miliardy USD (12,56 miliardy eur). To by bolo o 6 % viac ako minulý rok. Odhaduje, že Američania minuli na nákupy online (nie v kamenných obchodoch) počas čierneho piatka približne 10,8 miliardy USD.



Vzhľadom na to, že mnohí Američania majú pre vysokú infláciu viac dlhov, experti predpovedajú, že zákazníci minú v poslednom štvrťroku 2024 rekordných 18,5 miliardy USD s pomocou služieb tretích strán - v rámci hesla "kúpte teraz, zaplaťte neskôr".



(1 EUR = 1,0507 USD)