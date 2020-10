Maloobchodníci: Vláda sa lockdownom zbavuje zodpovednosti

Bratislava 23. októbra (TASR) – Slovenská vláda sa najnovšími opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19 zbavuje zodpovednosti za akékoľvek kompenzácie mimo existujúcich schém. Upozornila na to v piatok Iniciatíva slovenských maloobchodníkov (ISKM) s tým, že všetky obchody síce môžu zostať otvorené, ale nemôžu obslúžiť žiadneho zákazníka. Výnimky zo zákazu vychádzania, ktorý platí od soboty (24. 10.), budú mať občania iba napríklad na nákupy potravín, drogérie či pohonných hmôt.



"Máme za to, že sa vláda týmto spôsobom zbavuje zodpovednosti za akékoľvek kompenzácie mimo existujúcich schém, a to aj napriek tomu, že deväť dní budú naše prevádzky úplne bez zákazníkov a následne očakávame výrazný prepad návštevnosti, pretože do obchodov budú môcť chodiť iba zákazníci s negatívnym testom," uviedol predseda ISKM Daniel Krakovský.



Obchodníci žiadajú kompenzácie napríklad po vzore Českej republiky, ktorá prepláca 100 % všetkých mzdových nákladov a kompenzuje aj nájomné za posledné mesiace. Súčasná podpora je totiž podľa iniciatívy nedostatočná.



ISKM tiež vyzvala vládu, aby povolila maloobchodným predajniam predávať iba sortiment dennej spotreby nevyhnutný pre život. "Už v prvej vlne sa totiž stávalo, že veľké supermarkety predávali akýkoľvek aj nepotravinový sortiment, a tým uberali tržby maloobchodníkom, ktorí museli byť povinne zatvorení aj v prípade, že predávali rovnaký tovar," pripomenul Krakovský.