Maloobchodníci žiadajú o zmenu opatrenia pri otváraní prevádzok

Bratislava 27. apríla (TASR) – Iniciatíva slovenských maloobchodníkov žiada o čiastočnú zmenu opatrenia v prípade otvárania prevádzok. Výzvu zaslala Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Aktuálne obmedzenia sú podľa nej nedostatočne odôvodnené a diskriminačné.



Zástupcovia iniciatívy vítajú opatrenia, ktoré pomaly prebúdzajú prevádzky k životu. Apelujú však na rovnaký prístup k všetkým maloobchodníkom. Obmedzenie otvárania maloobchodných prevádzok podľa rozlohy podľa nich diskriminuje mnohých obchodníkov, ktorí majú svoje predajne väčšie alebo len prepojené so skladovými priestormi a administratívou. "Nerozumieme totiž systému, keď jeden a ten istý sortiment môže jeden podnikateľ predávať a druhý nie len preto, lebo má väčšiu plochu prevádzky, a prípadne dokonca predávať istý druh sortimentu úplne bez obmedzenia (predajne bicyklov, kvetov, automobilov atď.)," skonštatovali.



Zároveň dodali, že nemôžu tolerovať situáciu, keď veľké potravinové reťazce popri predaji potravín a drogérie predávajú aj nepotravinový sortiment bez akéhokoľvek obmedzenia. "Ich predajné plochy dosahujú tisícky metrov a pokiaľ dokážu zabezpečiť rovnako prísne hygienické opatrenia, nevidíme dôvod na obmedzovanie iných maloobchodov," podotkli zástupcovia iniciatívy.



Zmiernenie tohto opatrenia by podľa nich mohlo pomôcť v rozptyle zákazníkov do väčšieho počtu prevádzok, čo zabezpečí menší nápor na ostatné predajne. "Veríme preto, že ústredný krízový štáb a hlavný hygienik prehodnotia prijaté opatrenia tak, aby nepôsobili diskriminačne, a zároveň akékoľvek prijímané opatrenia budú dostatočne odôvodnené, aby nezakladali priestor na pochybnosti," poznamenali.