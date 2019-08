Maloobchodný predaj v eurozóne aj v EÚ v júni ožil a vzrástol

Podľa najnovších údajov sa maloobchodný predaj v júni 2019 v porovnaní s májom po očistení od sezónnych vplyvov zvýšil v eurozóne o 1,1 % a v celej EÚ o 1,2 %.

Luxemburg 2. augusta (TASR) - Maloobchodný predaj v eurozóne aj v celej Európskej únii (EÚ) v júni ožil a po májovom poklese vzrástol. Vyplýva to z predbežných údajov Eurostatu, štatistického úradu Európskej únie.



Na ilustráciu, v máji 2019 sa objem maloobchodného predaja v regióne, ktorý zaviedol euro, znížil medzimesačne o 0,6 % a v celej Únii o 0,7 %.



V medziročnom porovnaní maloobchodný predaj očistený od kalendárnych vplyvov vzrástol v eurozóne o 2,6 % a v EÚ o 2,8 %.



Štatistiky ďalej ukázali, že v júni v porovnaní s májom sa v eurogióne najviac zvýšil predaj palív, a to o 1,6 %. Tržby z predaja potravín, nápojov a tabaku pritom vzrástli medzimesačne o 1,2 % z nepotravinárskych výrobkov o 1,1 %. V EÚ tiež najviac stúpol predaj palív, o 1,7 %. Predaj nepotravinárskych výrobkov sa zvýšil o 1,3 % a potravín, nápojov a tabaku o 1 %.



Z členských štátov, ktorých júnové údaje mal Eustostat k dispozícii, najstrmší medzimesačný nárast maloobchodného predaja bol zaznamenaný v Chorvátsku (o 6,8 %), Nemecku (3,5 %) a Poľsku (2,8 %). Najväčší pokles nahlásili Portugalsko (-0,9 %), Írsko (-0,8 %) a Slovinsko (-0,5 %).



V medziročnom porovnaní sa v eurozóne v júni 2019 najviac zvýšili tržby z nepotravinárskeho tovaru, a to o 4,1 %. Nasledoval predaj palív (o 1 %) a potravín, nápojov a tabaku (o 0,8 %). V EÚ vzrástli tržby z nepotravinárskych produktov o 4,7 %, z palív o 1,2 % a potravín, nápojov a tabaku o 0,9 %.



Najvýraznejší medziročný nárast celkového objemu maloobchodu evidovali v Chorvátsku (o 7,4 %), Litve a Rumunsku (v oboch o 5,7 %) a na Malte (o 5,6 %). Jediný pokles bol zaznamenaný na Slovensku (-0,4 %).