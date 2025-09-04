< sekcia Ekonomika
Maloobchodný predaj v eurozóne aj v EÚ v júli medzimesačne klesol
Podľa prvého odhadu Eurostatu sa maloobchodný predaj po očistení od sezónnych vplyvov v júli 2025 v porovnaní s júnom znížil o 0,5 % v eurozóne a o 0,4 % v EÚ.
Autor TASR
Luxemburg 4. septembra (TASR) - Maloobchodný predaj v eurozóne aj v celej Európskej únii (EÚ) v júli 2025 medzimesačne klesol a medziročne vzrástol. TASR o tom informuje na základe predbežných údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat.
Podľa prvého odhadu Eurostatu sa maloobchodný predaj po očistení od sezónnych vplyvov v júli 2025 v porovnaní s júnom znížil o 0,5 % v eurozóne a o 0,4 % v EÚ. Na ilustráciu, v júni 2025 objem maloobchodného predaja v eurozóne vzrástol medzimesačne o 0,6 % a v EÚ o 0,5 %. V medziročnom porovnaní sa index maloobchodných tržieb po úprave o kalendárne vplyvy v júli 2025 zvýšil v eurozóne o 2,2 % a v EÚ o 2,4 %.
Štatistiky ukázali tiež, že v medzimesačnom porovnaní sa v eurozóne v júli 2025 znížil predaj potravín, nápojov a tabaku o 1,1 % a nepotravinových výrobkov bez motorových palív o 0,2 %. Predaj palív v špecializovaných predajniach klesol o 1,7 %.
V EÚ sa v júli medzimesačne znížil predaj potravín, nápojov a tabaku o 0,9 %, nepotravinárskych výrobkov o 0,2 % a palív o 1,3 %.
Spomedzi členských štátov EÚ, ktorých júlové údaje mal Eurostat k dispozícii, najväčší medzimesačný pokles maloobchodných tržieb zaznamenali v Chorvátsku (-4 %), Estónsku (-2 %) a Nemecku (-1,5 %). Najviac sa zvýšili tržby v Litve (1,5 %), Lotyšsku (1,4 %) a Holandsku (1,1 %).
Medziročne sa v eurozóne v júli 2025 zvýšili tržby z predaja potravín, nápojov a tabaku o 0,9 %, nepotravinárskych výrobkov o 3,1 % a palív o 2,3 %. V EÚ v sledovanom období vzrástol predaj potravín, nápojov a tabaku o 0,7 %, nepotravinárskych výrobkov o 3,3 % a palív tiež o 3,3 %.
Najstrmší medziročný nárast celkového objemu maloobchodného predaja vykázali Cyprus (8,5 %), Portugalsko (6,1 %) a Bulharsko (6 %). Jediný pokles bol zaznamenaný v Slovinsku (-0,7 %).
Na Slovensku maloobchodný predaj v júli medzimesačne vzrástol o 0,9 % a medziročne o 0,1 %.
