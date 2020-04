Wiesbaden 1. apríla (TASR) - Maloobchodný predaj v Nemecku vo februári prudko vzrástol, prekonal aj odhady ekonómov. Nemecké domácnosti si totiž začali vytvárať zásoby základného tovaru ešte pred očakávanými opatreniami na zastavenie šírenia nového koronavírusu a vyhlásením karantény. Ukázali to v stredu oficiálne údaje spolkového štatistického úradu Destatis.



Podľa štatistík maloobchodný predaj v Nemecku vo februári vzrástol medziročne až o 6,4 %. Vysoko tak prekonal očakávania analytikov, ktorí predpovedali, že sa zvýši len o 1,5 %. Destatis zároveň pripomenul, že tohtoročný február mal o jeden pracovný aj kalendárny deň viac ako vlaňajší.



V medzimesačnom porovnaní a po očistení od sezónnych a kalendárnych vplyvov stúpli februárové maloobchodné tržby v Nemecku o 1,2 %.



Motorom februárového rastu maloobchodných tržieb boli prípravy domácností na možnú karanténu a obmedzenia spojené s pandémiou nového koronavírusu. To viedlo k nedostatku napríklad toaletného papiera v celom Nemecku.



Štatistický úrad tiež uviedol, že tržby sa vo februári zvýšili plošne, ale ich rast bol obzvlášť silný v prípade potravín, nápojov a tabaku, kde tržby vyskočili medziročne o 7,8 %. Profitovali z toho najmä supermarkety, ktorých tržby vzrástli o 8,3 %.



Výrazne však stúpol aj predaj nepotravinárskeho tovaru oproti februáru minulého roka, a to o 5,6 %. Obzvlášť silný rast zaznamenali online obchody a doručovacie služby. Ich tržby vzrástli o 11 %. Tržby lekární a drogérií sa zvýšili o 6,6 %.



Februárové údaje o maloobchodnom predaji sú v tomto roku len výnimočným svetlým bodom v najväčšej európskej ekonomike, ktorú už zasiahla pandémia nového koronavírusu, v dôsledku čoho očakáva, že sa v tomto roku prepadne do recesie.