Maloobchodný predajca Wilko skrachoval, ohrozených je 12.000 miest

Londýn 10. augusta (TASR) - Britský maloobchodný predajca domácich a záhradníckych potrieb Wilko skrachoval. Dôvodom boli veľké dlhy. Reťazec nebol schopný nájsť investora, ktorý by ho zachránil. Oznámil to vo štvrtok šéf spoločnosti Mark Jackson. Ohrozených je tak približne 12.000 pracovných miest. TASR o tom informuje na základe správ AFP a BBC.



Wilko má 400 obchodov po celom Spojenom kráľovstve, kde pôsobí od roku 1930, a tiež online predaj čistiacich a záhradných produktov spolu s ďalšími drobnými domácimi potrebami. Spoločnosť vo štvrtok formálne vstúpila do konkurzu.



Jackson uviedol, že vedenie "nenechalo kameň na kameni" pri pokusoch o záchranu spoločnosti, ale vysoká inflácia a úrokové sadzby poškodzujú spotrebiteľov aj podniky.



Podľa médií za správcu Wilko bola vymenovaná spoločnosť PricewaterhouseCoopers. Reťazec bude zatiaľ pokračovať v bežnej obchodnej činnosti.