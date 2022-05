Maloobchodný reťazec Auchan neplánuje odchod z ruského trhu

Moskva 26. mája (TASR) - Francúzsky maloobchodný reťazec Auchan neplánuje zmeny vo svojej obchodnej stratégii v Rusku alebo štruktúre svojich ruských prevádzok. Uviedla to v týchto dňoch ruská divízia francúzskej spoločnosti pre agentúru Reuters.



Divízia Auchan Russia tak reagovala po tom, ako sa v niektorých ruských médiách objavili správy, že Auchan by mohol trh opustiť a kontrolu nad ruskými prevádzkami presunúť na tretiu stranu. "Hlavným cieľom Auchan Retail Russia je poskytovať obyvateľom kvalitné výrobky za prijateľné ceny. V súčasnosti Auchan žiadne zmeny vo svojej stratégii alebo v rámci celkovej organizácie spoločnosti neplánuje," uviedla pre Reuters divízia Auchan Russia.



Francúzska spoločnosť prevádzkuje v Rusku 231 obchodov a online business a zamestnáva približne 30.000 ľudí. Reťazec je jednou z mála západných firiem, ktoré v krajine zostali po tom, ako Rusko 24. februára zaútočilo na Ukrajinu.



Auchan už koncom marca oznámil, že nemieni z ruského trhu odísť, na čo ukrajinská vláda reagovala výzvou na bojkot tohto reťazca. Na rozdiel od Auchanu sa ďalšie veľké západné spoločnosti postupne z Ruska sťahujú. V posledných dňoch to boli McDonald´s, Nike, Levi´s či britský maloobchodný reťazec Marks & Spencer.