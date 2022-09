Malpass: Rastie riziko dlhšej stagflácie, Európe hrozí recesia

Washington 29. septembra (TASR) - Energetická diverzifikácia s cieľom odstrihnúť sa od ruských zdrojov by mohla trvať roky. To znamená riziko dlhšie trvajúcej stagflácie, teda obdobia ekonomickej stagnácie a vysokej inflácie a v prípade Európy riziko recesie. Uviedol to prezident Svetovej banky (SB) David Malpass. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Malpass vo svojom prejave na pôde Stanford University v stredu (28. 9.) povedal, že v prípade Európy je tu zvýšená pravdepodobnosť recesie, Čína zaznamenáva prudké spomaľovanie rastu a americká ekonomika za 1. polrok tohto roka vykázala pokles. Takýto vývoj bude mať vážne následky pre rozvíjajúce sa ekonomiky, dodal šéf SB. Na súčasnú "dokonalú búrku" v podobe rastúcich úrokových sadzieb, vysokej inflácie a spomaľujúceho sa rastu je potrebné reagovať novými makro- a mikroekonomickými prístupmi, ktorých súčasťou sú napríklad lepšie cielené výdavky, povedal Malpass.



Zároveň uviedol, že podľa správy SB o vývoji chudoby (zverejnená bude na budúci týždeň) sa proces redukcie tohto javu po desaťročiach pokroku spomalil už v roku 2015, teda ešte pred nástupom pandémie nového koronavírusu. Tá pritom uvrhla do extrémnej chudoby ďalšie desiatky miliónov ľudí. Navyše, správa poukazuje aj na pokles globálneho mediánového príjmu. Ten klesol o 4 %, čo predstavuje prvý pokles od začatia hodnotenia tohto ukazovateľa Svetovou bankou v roku 1990, dodal Malpass.