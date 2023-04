Malpass: Svetová banka a inštitúcie nemôžu financovať Ukrajinu samy

Washington 12. apríla (TASR) - Svetová banka (SB) je pripravená urobiť svoju časť práce pri obnove Ukrajiny, medzinárodné inštitúcie však nie sú schopné niesť očakávané náklady na svojich pleciach. Povedal to šéf Svetovej banky David Malpass, podľa ktorého sa do procesu musia zapojiť krajiny západnej Európy. Informovala o tom agentúra Reuters.



Malpass počas jarného zasadnutia MMF a SB vo Washingtone upozornil, že Svetová banka hrala významnú úlohu pri obnove oceliarskeho sektora Európy po druhej svetovej vojne a takúto úlohu môže zohrať aj na Ukrajine. "Rozsah (nákladov) je však obrovský," povedal šéf Svetovej banky.



Zopakoval pritom nedávno zverejnený nový odhad nákladov na obnovu ekonomiky Ukrajiny. Ten hovorí o 411 miliardách USD (376,30 miliardy eur), čo predstavuje 2,6-násobok odhadovaného hrubého domáceho produktu (HDP) Ukrajiny za rok 2022. Objem nákladov, ktorý vychádza z výpočtov Svetovej banky, Organizácie Spojených národov, Európskej komisie a Ukrajiny, je tak o vyše 60 miliárd USD vyšší, než sa očakávalo v septembri minulého roka. Malpass v tejto súvislosti poukázal na nemalý objem financií Európskej únie, ktorý by sa mohol na obnovu Ukrajiny použiť.



(1 EUR = 1,0922 USD)