Malvérov škodiacich mobilnému bankovníctvu za posledné obdobie pribudl

Bratislava 21. mája (TASR) – Malvérov, ktoré napádajú mobilné bankovníctvo, je najviac za posledných 18 mesiacov. Upozornila na to kyberbezpečnostná firma Kaspersky. Cieľom týchto škodlivých softvérov je odcudzenie osobných údajov alebo peňazí z bankových účtov používateľov.



„V prvom kvartáli tohto roka bolo odhalených 42.115 súborov tohto typu malvéru, čo je oproti posledným trom mesiacom vlaňajška 2,5-násobný nárast,“ dodala spoločnosť s tým, že práve toto je jedným z hlavných zistení správy spoločnosti v oblasti vývoja IT hrozieb za prvý kvartál tohto roka.



„Trójske kone, zamerané na bankovníctvo, tzv. bankári, sú v kybernetickej komunite všeobecne známou hrozbou a dôvod pre tento typ útokov je zrejmý,“ uviedla spoločnosť s tým, že cieľom je odcudzenie peňazí. Tieto škodlivé programy zväčša vyzerajú ako legitímna finančná aplikácia, ale keď sa obeť pokúsi dostať do svojej skutočnej bankovej aplikácie a zadá svoje bezpečnostné údaje, útočníci k nim získajú prístup.



Podiel tzv. bankárov v prehľade mobilných hrozieb sa podľa informácií spoločnosti v prvom štvrťroku zvýšil na 3,65 %, čo oproti vlaňajšku predstavuje nárast o viac ako dva percentuálne body. Najviac zasiahnutými krajinami podľa podielu používateľov napadnutých malvérmi zameranými na mobilné bankovníctvo boli Japonsko, Španielsko a Taliansko.



„V čase sociálneho dištancovania a uzavretých prevádzok používame naše mobilné zariadenia častejšie aj na vybavovanie finančných služieb, či už ide o komunikáciu na diaľku, platby alebo transakcie,“ myslí si generálny riaditeľ kyberbezpečnostnej spoločnosti pre východnú Európu Miroslav Kořen.



Aby používatelia znížili riziko infikovania mobilného zariadenia malvérom, spoločnosť odporúča inštalovať aplikácie iba z dôveryhodných zdrojov, ideálne z oficiálneho obchodu s aplikáciami, ako napríklad Google Play. Pomôcť môže aj bezpečnostný softvér.