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Malým a stredným podnikom bude s duševným vlastníctvom pomáhať ÚPV
Cieľom je podporiť rozvoj inovácií a konkurencieschopnosti podnikateľského prostredia.
Autor TASR
Bratislava 23. júna (TASR) - Zvyšovanie povedomia o ochrane duševného vlastníctva a informovanie podnikateľov o dostupných nástrojoch podpory inovácií má zabezpečiť dohoda o spolupráci medzi Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou (SOPK) a Úradom priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR. Jej cieľom je podporiť rozvoj inovácií a konkurencieschopnosti podnikateľského prostredia. Informovala o tom SOPK.
„Snažíme sa podnikateľom pomôcť, poradiť, nielen čo sa týka ochrany priemyselných práv, ale aj pri ich komercionalizácii či využívaní v oblasti úverov ako záložných práv voči úverom v bankách. Je to téma, ktorá vo vyspelých svetových ekonomikách veľmi rezonuje,“ priblížil predseda ÚPV Pavol Gregorčok. Dodal, že úrad už spolupracoval s niektorými regionálnymi komorami SOPK, no touto dohodou sa spolupráca rozšírila na celé Slovensko.
Pre malých a stredných podnikateľov budú partneri organizovať podujatia prezenčnou, online alebo hybridnou formou. S budovaním značky by sa totiž podľa odborníkov mala súbežne rozvíjať aj ochrana priemyselných práv, počnúc ochrannou známkou cez úžitkové vzory, patenty až po chránené zemepisné označenia. Súčasťou spolupráce budú aj proaktívne návštevy pracovníkov ÚPV vo firmách.
„Snažíme sa podnikateľom pomôcť, poradiť, nielen čo sa týka ochrany priemyselných práv, ale aj pri ich komercionalizácii či využívaní v oblasti úverov ako záložných práv voči úverom v bankách. Je to téma, ktorá vo vyspelých svetových ekonomikách veľmi rezonuje,“ priblížil predseda ÚPV Pavol Gregorčok. Dodal, že úrad už spolupracoval s niektorými regionálnymi komorami SOPK, no touto dohodou sa spolupráca rozšírila na celé Slovensko.
Pre malých a stredných podnikateľov budú partneri organizovať podujatia prezenčnou, online alebo hybridnou formou. S budovaním značky by sa totiž podľa odborníkov mala súbežne rozvíjať aj ochrana priemyselných práv, počnúc ochrannou známkou cez úžitkové vzory, patenty až po chránené zemepisné označenia. Súčasťou spolupráce budú aj proaktívne návštevy pracovníkov ÚPV vo firmách.