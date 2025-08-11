< sekcia Ekonomika
Malým americkým firmám hrozí pre clá ročná strata 202 miliárd USD
Trumpove clá vo výške od 10 % do 50 % pre jednotlivé krajiny, sú pre firmy v USA dvojitou ranou. Okrem vyšších finančných nákladov musia zápasiť aj s byrokraciou, ktorá je spojená s výberom taríf.
Autor TASR
Washington 11. augusta (TASR) - Malé americké firmy, ktoré v minulých rokoch vytvorili viac ako polovicu pracovných miest v krajine, zápasia s novými clami prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.
Trumpove clá vo výške od 10 % do 50 % pre jednotlivé krajiny, sú pre firmy v USA dvojitou ranou. Okrem vyšších finančných nákladov musia zápasiť aj s byrokraciou, ktorá je spojená s výberom taríf.
Veľké firmy majú často interné zdroje na zvládnutie takýchto administratívnych zmien a nákladov, ale menšie spoločnosti skutočne zápasia s dodržiavaním predpisov v novom colnom režime. Uviedla to Erin Williamsonová, viceprezidentka v spoločnosti Geodis, poprednej globálnej logistickej firme.
Americká obchodná komora tento mesiac odhadla, že v krajine je približne 236.000 malých dovozcov s menej ako 500 zamestnancami. Tovar, ktorý kúpili zo zahraničia, mal v roku 2023 hodnotu viac ako 868 miliárd USD (746,86 miliardy eur). Experti odhadujú, že zavedenie ciel bude mať kombinovaný ročný vplyv na tieto spoločnosti na úrovni 202 miliárd USD.
Do júna podniky v USA absorbovali viac ako polovicu nákladov na Trumpove clá, pričom zvyšok uhradili zahraniční vývozcovia a americkí spotrebitelia, uviedli cez víkend analytici Goldman Sachs. V nasledujúcich mesiacoch sa bremeno presunie z dovozcov na spotrebiteľov a ich podiel sa zvýši na 67 %, odhadli.
Hovorca Bieleho domu Kush Desai v tejto súvislosti povedal, že americké podniky, malé aj veľké, „boli desaťročia nespravodlivo vyradené zo zahraničných trhov v dôsledku dohôd o voľnom obchode“, ktoré podľa jeho slov negatívne zasiahli americký priemysel aj pracovníkov. Trump využil clá a ekonomický vplyv „na prepísanie pravidiel globálneho obchodu a zabezpečenie spravodlivejšieho prístupu pre americký priemyselný a poľnohospodársky export do krajín, ktoré majú celkovo ekonomiku v hodnote 32 biliónov USD a 1,2 miliardy obyvateľov“, dodal.
Pre malé americké podniky však problém nepredstavujú len vyššie clá, „ale aj možné prevádzkové problémy a neistota, ktorú nové opatrenia môžu vytvoriť,“ povedal John Denton, generálny tajomník Medzinárodnej obchodnej komory. „Aj nadnárodné spoločnosti so sofistikovanými funkciami pre dodržiavanie obchodných predpisov majú problém pochopiť, aká colná sadzba sa bude vzťahovať na zásielky vzhľadom na zložitú sieť opatrení, ktoré sú v súčasnosti zavedené, ako aj na pretrvávajúcu neistotu v súvislosti s tým, ako sa budú presadzovať základné ustanovenia,“ povedal Denton. Vyzval Trumpovu administratívu, aby „poskytla jasnejšie usmernenia a zabezpečila, aby malé podniky neboli poškodené byrokraciou“.
Nedostatočná jasnosť pri realizácii Trumpových tzv. recipročných ciel už spôsobila zmätok. Rozhodnutie o zavedení ciel na niektoré druhy dovozu zlata, oznámené súkromne v liste švajčiarskej rafinérii 31. júla a zverejnené v piatok (8. 8.), spôsobilo rekordný nárast kontraktov na zlaté tehly v New Yorku. Ceny potom rovnako rýchlo klesli, keď Trumpova administratíva naznačila, že dovoz zlatých tehál nakoniec nebude zaťažený clami.
(1 EUR = 1,1622 USD)
