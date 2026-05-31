Malým obciam v Nemecku chýbajú verejné nabíjacie stanice
Pred piatimi rokmi bol počet obcí bez prístupu k verejným nabíjacím bodom o približne 2000 vyšší.
Autor TASR
Berlín 31. mája (TASR) - Majitelia elektromobilov v malých obciach v Nemecku majú často problém nájsť verejne prístupnú nabíjaciu stanicu. K verejným nabíjacím staniciam v súčasnosti nemá prístup 4548 alebo 42 % z celkového počtu 10.775 obcí. Vyplýva to z údajov spolkového ministerstva dopravy, ktoré si vyžiadal poslanec nemeckého parlamentu Dietmar Bartsch z opozičnej strany Ľavica (Die Linke). TASR o tom informuje na základe správy, ktorú priniesla v nedeľu agentúra DPA.
Pred piatimi rokmi bol počet obcí bez prístupu k verejným nabíjacím bodom o približne 2000 vyšší. Ministerstvo dopravy zdôraznilo, že 99 % obcí s viac ako 5000 obyvateľmi má aspoň jednu verejnú nabíjaciu stanicu. V prípade malých obcí odkázalo na súkromné nabíjanie a nabíjacie stanice u zamestnávateľa. Nákupy elektromobilov štát podporuje dotáciami, zatiaľ čo verejná nabíjacia infraštruktúra výrazne zaostáva, kritizoval Bartsch. Politik osobitne poukázal na situáciu vo východných častiach krajiny, kde podľa neho verejná nabíjacia infraštruktúra chýba takmer v každej druhej obci.
