Manager Magazin: Adidas plánuje predaj značky Reebok

Mníchov 22. októbra (TASR) - Nemecký výrobca športovej obuvi Adidas plánuje predať svoju divíziu Reebok, ktorej sa dlhodobo nedarí. Informoval o tom vo štvrtok nemecký ekonomický mesačník Manager Magazin.



Podľa mesačníka, na informácie ktorého sa odvolala agentúra Reuters, plánuje Adidas dokončiť predaj najneskôr v marci budúceho roka. Podľa informácií agentúry Bloomberg firma iba skúma možnosť predaja Reeboku, prieskum je však v začiatkoch a žiadne rozhodnutie zatiaľ nepadlo. Podľa Bloombergu, ktorý sa odvolal na zdroj oboznámený so situáciou, by firma mala svoje rozhodnutie o ďalších krokoch v súvislosti so značkou Reebok oznámiť v najbližších mesiacoch. Adidas sa k informáciám nevyjadril.



Investori opakovane žiadali vedenie Adidasu o zbavenie sa značky Reebok. Spoločnosť sa síce pokúsila o ozdravenie divízie, podľa investorov je však pokrok minimálny.



Podľa Manager Magazin by k záujemcom o Reebok mala patriť spoločnosť VF Corporation, ktorá vlastní značky Timberland a North Face. Ďalším záujemcom je podľa mesačníka čínska Anta Sports.



Nemecká spoločnosť kúpila značku Reebok v roku 2005 za 3,8 miliardy USD (3,21 miliardy eur). Tržby divízie za 2. kvartál klesli o 44 % na 228 miliónov eur, pod čo sa podpísala najmä vysoká previazanosť značky s americkým trhom.



(1 EUR = 1,1852 USD)