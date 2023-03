Manažérka Tešla: Umelá inteligencia ľudí nenahradí, skôr im pomôže

Bratislava 15. marca (TASR) - Umelá inteligencia (AI) ľudí nenahradí, skôr im pomôže. S jej pomocou totiž môžu vzniknúť pracovné pozície. Informovala o tom manažérka komunikácie a vzťahov s verejnosťou pracovného portálu Kariéra.sk Katarína Tešla.



Automatizácia spoločnosti a výrobných činností, vývoj AI a príchod digitálnych technológií menia aj svet práce a tiež zameranie tradičných pracovných miest. Tento trend je aj výzvou pre firmy, aby dokázali udržiavať krok s novými prichádzajúcimi aktivitami na pracovnom trhu, ktorý kladie čoraz väčší dôraz na digitálne zručnosti. Podľa slov Tešly, niektoré súčasné pozície v ďalších rokoch možno úplne zaniknú alebo ich nahradí iná potrebná činnosť.



Pracovné pozície, ktoré vyžadujú digitálne zručnosti, tvoria šesť až 12 % všetkých voľných pracovných miest zverejnených online v desiatich krajinách a tento podiel sa neustále zvyšuje, uviedla to manažérka na základe štatistiky Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.



Doplnila, že počas pandémie nastal aj z globálneho hľadiska nárast pracovných ponúk pre dátových inžinierov. Zamestnávatelia budú musieť čeliť čoraz väčšej konkurencii v udržaní si talentovaných ľudí a ich odlivom do zahraničia.



V SR by bolo treba začať s nastavením moderného vzdelávacieho systému, ktorý sa bude musieť prispôsobiť súčasnej situácii a požiadavkám trhu. "Pri výbere štúdia sa mladí ľudia nezameriavajú na odbory, ktoré sú na trhu práce najviac vyhľadávané a v ktorých môžu nájsť adekvátne platové ohodnotenie, no sústredia sa na zameranie, s ktorým je omnoho náročnejšie nájsť si prácu," uviedla Tešla.



Dodala, že umelá inteligencia je najúspešnejšia práve vtedy, keď sa spojí s ľudským prístupom alebo minimálne s dohľadom. Napríklad aj keď AI bude využívaná pri určovaní medicínskej diagnózy, liečenie pacientov ostane stále v kompetencii lekárov a zdravotných sestier.



Umelá inteligencia môže zautomatizovať menej dôležité a opakujúce sa úlohy, takže pracujúci ľudia sa budú môcť venovať iným a zložitejším operáciám, ako napríklad kritickému mysleniu. Do firmy môže priniesť aj mnohé inovácie, vysvetlila manažérka.



Doplnila, že napríklad počas brainstormingu môže umelá inteligencia vygenerovať nápady, ktoré by bežným ľuďom nemuseli napadnúť. Môže tiež priniesť nový pohľad pri riešení zložitejších problémov.



AI bude podľa slov Tešly s najväčšou pravdepodobnosťou zohrávať veľkú úlohu v budúcnosti pracovného trhu. Čoraz viac budú vyhľadávaní programátori na vývoj umelej inteligencie a softvéru, štatistici a dátoví analytici na analýzu údajov alebo pracovníci na kreatívne úlohy, ktoré sa dajú sčasti automatizovať. To už sa deje aj v súčasnosti prostredníctvom chatbotového softvéru ChatGPT, ktorý používajú napríklad aj ľudia pracujúci v marketingu.