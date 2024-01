Mandát operácií EBOR sa má rozšíriť aj na subsaharskú Afriku a Irak

Bratislava 18. januára (TASR) - Geografický mandát operácií Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR), ktorej členom je aj Slovensko, sa má rozšíriť na región subsaharskej Afriky a Irak. Vyplýva to z návrhu na ratifikáciu zmien Dohody o založení EBOR, ktorý vo štvrtok schválila vláda. Ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá podlieha ešte súhlasu Národnej rady (NR) SR a nakoniec ju ratifikuje prezidentka.



O dvoch zmenách v dohode rozhodla minulý rok Rada guvernérov EBOR. Nové znenie nadobudne platnosť tri mesiace po ratifikácii najmenej tromi štvrtinami členov banky vrátane najmenej dvoch krajín strednej a východnej Európy, ktorí zároveň disponujú najmenej štyrmi pätinami celkového počtu hlasov.



"Nová úprava článku 1 dohody umožní obmedzené a postupné rozšírenie geografického mandátu operácií EBOR na región subsaharskej Afriky (SSA) a Irak. Článok 1 bude doplnený o text o rozšírení regiónu operácií EBOR," priblížilo v návrhu ministerstvo financií. Na geografické vymedzenie regiónu SSA sa používa kategorizácia Svetovej banky a Irak je zaradený medzi krajiny južného a východného Stredozemia.



Druhá zmena sa týka článku 12.1 dohody. Odstraňujú sa ňou obmedzenia prístupu ku kapitálu banky na bežné operácie. Rada riaditeľov EBOR je oprávnená stanoviť a zachovať limity kapitálu banky s prihliadnutím na ukazovatele kapitálovej primeranosti.



"Zmeny dohody sú v súlade so zahraničnými záujmami Slovenskej republiky, ako aj záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi jej z iných medzinárodných dokumentov," zhodnotil rezort financií.



EBOR je medzinárodná finančná inštitúcia so sídlom v Londýne, ktorá bola založená s cieľom pomôcť ekonomikám strednej a východnej Európy, strednej Ázie, Ruska, Mongolska a Turecka pri prechode na trhové hospodárstvo. V roku 2011 bolo schválené rozšírenie jej pôsobenia o krajiny južného a východného Stredozemia. Akcionármi EBOR je 73 krajín, samostatný vklad má Európska únia a Európska investičná banka. Slovenskú republiku v Rade guvernérov EBOR zastupuje minister financií.