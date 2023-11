Maňka:Na zloženie vyrovnaného rozpočtu Zvolena chýba skoro 3,5 mil.eur

Zvolen 21. novembra (TASR) - Mestu Zvolen chýba na zostavenie vyrovnaného rozpočtu takmer 3,5 milióna eur. Spôsobili to ekonomické opatrenia zo strany štátu, nárast cien energií, tovarov a služieb. Pre TASR to uviedol zvolenský primátor Vladimír Maňka.



Dodal, že schvaľovať ho budú na mestskom zastupiteľstve, ktoré bude 11. decembra. Ak dovtedy nebude schválený štátny rozpočet, v hre budú pre Zvolen podľa primátora dve možnosti. "Buď pôjdeme do rozpočtového provizória, alebo schválime rozpočet, ktorý bude len umelo vyrovnaný," objasnil. Zdôraznil, že v obidvoch prípadoch bude treba, aby sa samospráva k nemu vrátila. Malo by to byť začiatkom roka, po schválení štátneho rozpočtu, keď bude mať mesto všetky potrebné informácie.



Maňka reagoval, že pre súčasnú ekonomickú situáciu je Zvolen nútený zvýšiť miestne dane. "Tak, ako to urobili a robia aj iné mestá a obce z celého Slovenska. Inflácia nás núti zvýšiť poplatok za komunálny odpad," spomenul s tým, že ani tieto opatrenia však nestačia na zostavenie vyrovnaného rozpočtu mesta. Ak sa nič nezmení a štátny rozpočet to nevyrieši, mesto nebude môcť podľa jeho slov v roku 2024 vyplácať ani dotácie pre športové kluby. Týka sa to aj kultúry, sociálnej oblasti, výchovy a vzdelávania i životného prostredia. Predpokladá, že očakávaná daňová prognóza ministerstva financií na nový rok neprinesie veľké zmeny. "Záchranný pás nám môže podať štátny rozpočet, ak v ňom vláda a parlament vyčlenia zdroje potrebné na dofinancovanie schodku pre mestá, obce a samosprávne kraje," dodal.



Poplatok za odpad vo Zvolene plánuje samospráva od nového roka opäť upraviť. Vyššiu cenu však odhlasovalo zvolenské mestské zastupiteľstvo vlani v decembri. Mestskí poslanci schválili poplatok na obyvateľa a rok vo výške 40 eur.