Manz AG dodá komponenty na pilotnú linku InoBat Auto vo Voderadoch

Bratislava 1. októbra (OTS) - Spoločnosť Manz AG, globálna spoločnosť zameraná na high-tech inžinierstvo s rozsiahlym technologickým portfóliom, získala zákazku od slovenskej spoločnosti pre výskum, vývoj a výrobu batérií InoBat Auto. Objednávka obsahuje integrované výrobné zariadenie na zriadenie pilotnej výrobnej linky na Li-Ion články pre elektrické vozidlá.



Objednávkou od firmy InoBat spoločnosť Manz pokračuje vo svojom pozitívnom obchodnom rozvoji v segmente energetických úložísk vo fiškálnom roku 2020. S viac ako 30-ročnými skúsenosťami s vývojom procesov a výrobnou technológiou pre navinuté a stohované lítium-iónové články a moduly batérie má spoločnosť Manz prospech zo silnej dynamiky rastu v oblasti elektromobility.



Martin Drasch, generálny riaditeľ spoločnosti Manz AG, komentuje: „Sme hrdí na to, že podporujeme nášho slovenského klienta InoBat v dôležitom kroku v rámci vytvorenia pilotnej linky na dosiahnutie jeho rastových cieľov. Staviame sa tak nielen do role popredného európskeho poskytovateľa riešení v oblasti vývoja, ale aj partnera v oblasti batériových technológií krátko pred pridelením rozsiahlych finančných projektov Európskej komisie, čiže dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu (IPCEI). Som presvedčený, že táto európska iniciatíva ponúkne našej spoločnosti v budúcnosti ešte väčšie príležitosti.“



Svojím umiestnením na Slovensku sa spoločnosť Manz AG nachádza v srdci európskeho automobilového priemyslu. Jürgen Knie, prevádzkový riaditeľ spoločnosti Manz AG a dlhoročný výkonný riaditeľ spoločnosti Manz Slovakia, dodáva: „V okruhu niekoľkých stoviek kilometrov od našej slovenskej pobočky sa nachádza množstvo výrobcov a dodávateľov automobilového priemyslu. Zároveň, na základe počtu obyvateľov produkuje Slovensko najviac automobilov na svete. Nesmierne nás preto teší, že spolu so spoločnosťou InoBat sa nám podarilo získať dôležitého zákazníka v bezprostrednej blízkosti nášho slovenského strojárskeho a výrobného závodu. Vďaka našej zavedenej štruktúre sme vynikajúco pripravení aj na ďalších zákazníkov v rámci celého regiónu východnej Európy. Vidíme zároveň veľmi dobrú príležitosť aj na ďalšie využitie výhod súčasnej dynamiky nielen v Európe, ale aj na celom svete.“



Marián Boček, generálny riaditeľ a spoluzakladateľ spoločnosti InoBat, uviedol: „InoBat je jedným z globálnych lídrov v oblasti inovácií batérií na trhu. Vďaka strategických partnerstvám so spoločnosťami, ako je Manz sa máme možnosť posunúť opäť o krok bližšie k výrobe tých najpokročilejších batérií priamo v srdci Európy. Sme nadšení, že môžeme spolu s Manz AG spolupracovať na našom výskumno-vývojovom centre vo Voderadoch na Slovensku. Ide o nadštandardné európske partnerstvo ktoré ukazuje, že to s technologickou suverenitou Európy myslíme vážne. Tiež potvrdzuje našu ambíciu dopracovať sa k európskemu dodávateľskému reťazcu, pretože ten je základom pre urýchlenie elektrifikácie dopravy.“



InoBat Auto bude v plánovanom centre vo Voderadoch vyvíjať a vyrábať inteligentné batérie prispôsobené potrebám jednotlivých výrobcov elektrických áut. Vďaka umelej inteligencii a technológii HTP však plánuje InoBat Auto pracovať efektívnejšie než konkurencia - batériové články bude totiž uvádzať na trh 10-krát rýchlejšie než dovoľujú štandardné výskumné metódy.



To poskytne flexibilitu pri prispôsobovaní batérií akejkoľvek špecifikácii vozidla, čo je nevyhnutná požiadavka pre rýchlo napredujúci automobilový priemysel. CEO a spoluzakladateľ spoločnosti InoBat Auto Marián Boček uviedol, že vďaka strategickým partnerstvám so spoločnosťami ako Manz AG sa posúvajú o ďalší krok bližšie k výrobe najpokročilejších batérií priamo v srdci Európy.



Plánovaná kapacita 100 MWh pilotnej linky v praxi znamená, že pri jednozmennej prevádzke by linka dokázala vyprodukovať 500 tisíc batériových článkov za rok. Pri plnom nasadení na 3 zmeny by to dokonca mohlo byť až 1,5 milióna článkov (250 MWh). Veľkosť batériových článkov bude variabilná – budú vyrobené podľa požiadaviek odberateľov.



Partnerstvo InoBat Auto a Manz AG je tak ďalším krokom v snahe posilniť e-mobilitu v Európe. Dlhodobým cieľom InoBat Auto je vyvinúť plne integrovaný dodávateľský a vývojový reťazec – teda batérie na mieru nielen navrhnúť, ale aj postaviť a dodať kompletne vo svojej réžii. Práve tým chce zvýšiť globálnu konkurencieschopnosť európskeho trhu v tejto oblasti a poskytnúť automobilovému priemyslu dlhodobo udržateľné riešenia.



COO spoločnosti Manz AG Juergen Knie zdôraznil, že v ich spoločnosti robia všetko pre to, aby dodali do srdca Európy, priamo do oblasti s mnohými výrobcami áut, len tie najlepšie výrobné zariadenia.



„Sme hrdí na to, že môžeme spolupracovať s rovnako zmýšľajúcimi spoločnosťami, ako je InoBat, ktoré zdieľajú rovnakú snahu o inovácie. Chceme im pomôcť premeniť ich víziu priekopníckeho centra pre výskum a vývoj batérií a výrobnej linky v Európe na realitu. Vďaka tomuto partnerstvu a umiestneniu centra sa nachádzame v srdci európskeho automobilového priemyslu. Vidíme veľmi dobré príležitosti na ďalšie využitie výhod súčasnej dynamiky v Európe a na celom svete.“



Výskumno-vývojové centrum a výrobná linka sa začnú stavať ešte v tomto roku, pričom výroba prvých lítium-iónových batériových článkov je naplánovaná na rok 2021. Po výskumno-vývojovom centre a výrobnej linke bude v roku 2024 nasledovať 10 GWh gigatováreň, ktorá výrazne znásobí výrobné kapacity pre európsky trh s elektrickými autami.