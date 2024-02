Manželia majú pre banku väčšinou vyššiu bonitu ako samostatní dlžníci

Bratislava 25. februára (TASR) - O tom, či a v akej výške schváli banka hypotéku, rozhoduje aj platobná schopnosť dlžníka. Vo väčšine prípadov majú manželia či rodina v očiach banky vyššiu bonitu než samostatní partneri. Závisí to však aj od konkrétneho prípadu, príjmov či zamestnaneckého pomeru, upozorňuje garant pre sektor úverov a kapitálového trhu UNIVERSAL maklérsky dom Marek Sokol.



"V prípade manželského páru banka posudzuje dva príjmy, a teda vzniká výrazne vyššia šanca na schválenie hypotekárneho úveru pre žiadanú nehnuteľnosť, pretože sa akceptované časti príjmu manželov zrátajú. Zároveň tak v tomto prípade dochádza aj k lepšej platobnej schopnosti, nakoľko sa na mesačnej splátke podieľajú dvaja dlžníci," priblížil odborník.



Niektoré banky môžu manželské páry zaraďovať do vyššej bonitnej kategórie, čo vytvára priaznivejšie úverové podmienky napríklad v podobe nižšej úrokovej sadzby. Banka totiž očakáva, že manželský pár sa s vyššou pravdepodobnosťou na Slovensku "usadí", čo vytvára pre banku väčšiu istotu.



Rizikom je rozvod, v dôsledku ktorého dochádza k majetkovému vysporiadaniu, a to aj na strane záväzkov. "V takomto prípade sa musia manželia rozhodnúť, či jeden z nich úverové zaťaženie prevezme, alebo spoločne úver vyplatia a peňažné prostriedky si rozdelia," vysvetlil Sokol.



Iná situácia nastáva, ak ide o partnerov, ktorí sa síce rozhodli bývať spoločne, no zosobášení ešte nie sú. Pred vstupom do úverového vzťahu by sa mali dohodnúť, či budú fungovať ako rovnocenní spoludlžníci, alebo jeden bude žiadateľ a druhý ručiteľ. Podľa odborníka je dobré, ak si tieto vzťahy ujasnia aj zmluvne, najmä ako sa budú riešiť záväzky pri prípadnom rozchode.



"V prípade rozchodu nemanželského páru je potrebné sa dohodnúť, kto dlh prevezme a bude ho naďalej splácať, pokiaľ mu to jeho finančná situácia dovoľuje, alebo sa rozhodnúť úver vyplatiť, napríklad z predaja financovanej nehnuteľnosti, a zvyšok si rozdeliť," dodal Sokol.