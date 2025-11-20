< sekcia Ekonomika
Maraček: EK oceňuje investičné zámery SR do vedy, vývoja a inovácií
Autor TASR
Brusel 20. novembra (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Richard Maraček sa vo štvrtok v Bruseli stretol s generálnymi riaditeľmi útvarov Európskej komisie (EK) zodpovednými za zdravotníctvo a tiež vedu, vývoj a inovácie. Pre TASR potvrdil, že eurokomisia ocenila investičné úsilie Slovenska v oblasti inovácií.
Pripomenul, že v Bruseli s predstaviteľmi hlavného direktoriátu pre zdravotníctvo hovoril o revízii Programu Slovensko, kde predstavili projekt budovania vojenskej nemocnice v Prešove, ktorá by od roku 2029 mala slúžiť občanom východného Slovenska ako koncová nemocnica najvyššej kvality a zároveň aj ako vojenská nemocnica v jednej z krajín na východnom krídle NATO.
Štátny tajomník spresnil, že MIRRI, ktoré sa venuje riadeniu európskych peňazí, musí túto nemocnicu a investície do nej prezentovať vo svetle nových priorít kohéznej politiky EÚ. „Snažíme sa budovať duálnu infraštruktúru a vojenská nemocnica v Prešove určite bude civilná aj vojenská. My musíme preukázať Európskej komisii, že nemocnica, ktorá je financovaná aj z plánu obnovy, aj z európskych fondov, má jasne deliacu čiaru - čo je financované z plánu obnovy a čo je financované z eurofondov. Tak, aby nedošlo k prekrytiu týchto investícií,“ vysvetlil Maraček. Dodal, že Slovensko touto cestou získava investičný objem, ktorý postačí na to, aby sa vybudovala nemocnica, ktorú východné Slovensko tak veľmi potrebuje.
Maraček upozornil, že EÚ od mája tohto roku iniciovala aktivity na posilnenie regiónov členských krajín na svojej východnej hranici. „Európe záleží na tom, aby mala silnú, jasne definovanú hranicu. Predpokladom pre túto silnú hranicu sú silné regióny, ktoré vytvárajú túto hranicu. Potrebujeme, aby tie hraničné oblasti dobehli investičné dlhy, ktoré tam sú, a aby sa skvalitnil život pre ľudí, aby sa skvalitnila infraštruktúra a dobudovali sa veci, ktoré chýbajú,“ opísal situáciu.
Druhá časť jeho rokovaní bola so zástupcami hlavného direktoriátu pre vedu, výskum a inovácie. Hovoril tiež o revízii Programu Slovensko, v rámci ktorého MIRRI realokovalo vyše 300 miliónov eur do aktivít, ktoré sú spojené s vývojom, výskumom a inováciami. „Dobre vieme, že Slovensko nepatrí medzi najlepšie krajiny z hľadiska inovácií. Naopak, sme na chvoste spomedzi 27 štátov EÚ, sme na 24. mieste a s tým musíme niečo robiť,“ povedal. Zdôraznil, že nevýhodou Slovenska je to, že je iba „montovňou“ a je obrovské riziko mať priemysel prudko zameraný na automobilovú výrobu, v rámci ktorej je to najmä o montážnym prácach a nie o vývoji, výskume a inováciách.
„Slovensko musí v nasledujúcich rokoch zintenzívniť investície do vývoja, výskumu a inovácií. Prezentoval som aktivity ministerstva pod vedením ministra Samuela Migaľa (nezávislý), ktoré sú zamierené na zrýchlenie financovania výskumu, vývoja a inovácií. Naša pozícia a prístup boli pozitívne ohodnotené Bruselom,“ uviedol Maraček.
