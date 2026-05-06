Maraček: EÚ naštartovala viacero iniciatív v prospech rozvoja regiónov
Autor TASR
Brusel 6. mája (TASR) - Slovensko víta iniciatívy Európskej únie (EÚ) na pomoc rozvoju regiónov v členských krajinách, aj ponuku spolupráce pre slovenské okresy hraničiace s Ukrajinou. Uviedol to v stredu v Bruseli štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Richard Maraček, informuje spravodajca TASR.
Maraček sa spolu s ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuelom Migaľom (nezávislý) na pôde Európskeho parlamentu zúčastnil na podujatí zameranom na „právo zostať“, čiže na snahy ako zabrániť odlivu talentov a presunu obyvateľov z menej rozvinutých regiónov Európy. V utorok (5. 5.) s predstaviteľmi Hlavného direktoriátu pre rozvoj Európskej komisie (EK) rokoval o príprave projektov financovaných EÚ v regiónoch východného Slovenska hraničiacich s Ukrajinou.
V súvislosti s prípravou viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2028 - 2034 Maraček pripomenul, že EÚ naštartovala niekoľko iniciatív v prospech regiónov a výziev na spoluprácu, aby zohľadnila lokálne potreby a v rámci participatívneho princípu do tvorby VFR zapojila aj obce, mestá a vyššie územné celky, ich reprezentantov a tiež neziskové organizácie.
Spomenul, že vlani to bola Agenda EÚ pre mestá a začiatkom tohto roka program EastInvest pre regióny na východnej hranici Únie.
„No a dnes sme videli iniciatívu, ktorá má za cieľ, aby každý mal právo zostať doma a rozvíjať sa tam, kde je,“ uviedol. Dodal, že okrem projektov v oblasti infraštruktúry a rozvoja miestneho podnikania, ktoré spomenul Migaľ, treba hovoriť aj o dostupnosti bývania, pretože je to jeden z veľkých predpokladov pre rozvoj celého regiónu a udržateľnosť ľudí v regióne. Ďalšou veľkou témou sú podľa neho verejné služby ako školstvo, materské školy a základné školy, služby v zdravotníctve a doprave a tiež otázky bezpečnosti.
S odkazom na utorňajšie rokovania s predstaviteľmi EK Maraček pripomenul, že EÚ Slovensku ponúkla spoluprácu pri príprave projektov v regiónoch východného Slovenska hraničiacich s Ukrajinou.
„Na svoje náklady nám poskytne podporu, ktorú my určite radi využijeme na to, aby sme zadefinovali konkrétne projekty venované rozvoju okrajových okresov pozdĺž ukrajinskej hranice,“ vysvetlil.
Spresnil, že MIRRI sa zrejme zameria na projekty v oblasti základnej infraštruktúry, teda lokálnych ciest, opravy mostov, modro-zelenej infraštruktúry (sieť vodných a zelených prvkov, ktorá sa využíva na riešenie klimatických problémov a zlepšenie kvality života v mestách). A ak bude možnosť aj na lepšie zabezpečenie vody a odpadovej politiky v daných regiónoch.
„Budeme pokračovať v tom, aby sme vytvárali podmienky a podporu pre malé a stredné podnikanie v týchto regiónoch, na zamestnanosť, pretože tam, kde je práca, tam sa žije a keď nie je práca, nie sú podniky, tak za ňou ľudia odchádzajú do iných regiónov,“ povedal.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
