Maraček: MIRRI má schválené projekty pre regióny za vyše 120 mil. eur

Bratislava 11. júla (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR pokračuje v schvaľovaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok aj zmlúv pre samosprávy. Do 18. júna tohto roka bolo schválených projektov v objeme viac ako 60 miliónov eur, pričom za posledné dva týždne sa táto suma zvýšila na 121 miliónov eur. Povedal to v piatok štátny tajomník MIRRI Richard Maraček po zasadnutí Výboru Národnej rady (NR) SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj v rámci neformálnej diskusie. Výbor z dôvodu nedostatku poslancov NR SR však nebol uznášaniaschopný.



„Zmluvy sú v objeme 62,4 milióna eur a rozhodnutia za tie dva týždne sú v objeme 58,9 milióna eur. My máme na MIRRI v procese ďalších 40 miliónov eur a očakávanie je, keď bude tento trend pokračovať, že do konca mesiaca júl sa priblížime k tej hranici 200 miliónov eur. Pretože je to číslo, ktoré my sme akože mali nejako zablokovať a zabrzdiť, no toto nie je pravda. Regióny čerpajú, posielajú projekty, zadávajú čísla tak, ako sme žiadali do informačného systému ITMS,“ uviedol Maraček.



Nič sa podľa neho nezastavilo a naďalej sa bude pokračovať v rekonštrukcii škôl, ciest a miestnych komunikácií, rozvoji zelenej infraštruktúry, kultúry a cestovného ruchu či budovaní cyklotrás. Schválené projektové zámery, ktoré regióny realizujú, sú na úrovni 59 % a v prípade rád partnerstiev je to až 61 %.



„Nedovolím si nespomenúť návštevu, respektíve rokovania v Bruseli, kde hľadáme ďalšie možnosti, ktoré by nám pomohli započítať do tých desiatich percent flexibility aj iné aktivity ako tie, ktoré sa týkajú území SR. Všetky aktivity, ktoré sa realizujú v rámci Programu Slovensko, sa dotýkajú Slovenska, čiže vyjednávame z pohľadu Európskej komisie tých desať percent, ktoré my označujeme ako ambiciózny cieľ. Snažíme sa presvedčiť Brusel, že tých desať percent je realistických. Čo sa týka území, nemusia sa báť, tam je tá flexibilita ponížená len na 50 %, a pracujeme na tom, aby sme tieto peniaze, ktoré sú dočasne zablokované, vedeli definitívne odblokovať,“ dodal Maraček s tým, že to chvíľu bude trvať, avšak medzi tým regióny majú priestor čerpať peniaze.