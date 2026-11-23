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Maraček: SR podporuje snahy EÚ o zjednodušenie príjmu fondov
Maraček potvrdil, že Rada ministrov prebrala aj najnovší návrh predsedu Európskej rady Antónia Costu na výšku budúceho sedemročného rozpočtu EÚ, so škrtmi voči pôvodnému návrhu Európskej komisie.
Autor TASR
Brusel 23. novembra (TASR) - Slovensko podporuje snahy, ktoré prijímateľom eurofondov uľahčia príjem peňazí a ktoré pomôžu aj tým najzaostalejším regiónom. V rozhovore pre TASR to v pondelok v Bruseli uviedol štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Maraček.
Rada EÚ pre všeobecné záležitosti (súdržnosť) sa podľa jeho slov zamerala na viacero oblastí. Ako podstatné označil debaty na tému „zjednodušovanie pre prijímateľov“.
„Budúce programové obdobie, to znamená peniaze do regiónov na roky 2028 až 2034, musia byť dostupné pre ľudí, obce, mestá tak, aby boli všetky procesy zjednodušené. Zjednodušiť procesy, administratívu tak, aby ľudia netrávili viac času tým, že vyplňujú administratívne formuláre ako tým, že hľadajú spôsob, ako tieto peniaze dostať k ľuďom, do konkrétnych riešení,“ vysvetlil Maraček.
Spresnil, že s tým súviseli aj debaty o dostupnosti peňazí z fondov EÚ a zdôraznil, že tieto zdroje treba dostať do všetkých oblastí EÚ, lebo „Únia bude taká silná, ako budú silné jej najzaostalejšie či najvzdialenejšie regióny“.
V tomto bode je podľa neho pozícia Slovenska špecifická, pretože asi tretina obcí sú malé obce s počtom obyvateľov do 500 alebo 1000 obyvateľov a tieto lokality zatiaľ nemali možnosť dostať sa k európskym peniazom.
Maraček potvrdil, že Rada ministrov prebrala aj najnovší návrh predsedu Európskej rady Antónia Costu na výšku budúceho sedemročného rozpočtu EÚ, so škrtmi voči pôvodnému návrhu Európskej komisie. Upozornil, že slovenská delegácia počas rokovaní zdôrazňovala národnú pozíciu, teda, že „sme proti akémukoľvek zmenšovaniu obálky peňazí, ktoré bolo plánované pre Slovensko“.
„Samozrejme, počítali sme s tým, že čistí prispievatelia budú tlačiť na znižovanie rozpočtov pre jednotlivé krajiny. Áno, bolo to prezentované, že je to len symbolická úprava, ale nie je to tak. Sú za tým stovky miliónov eur, o ktoré Slovensko môže prísť. Potrebujeme ďalej pracovať a dojednať našu pozíciu tak, aby sme neprišli o žiadne euro v budúcom programovom období,“ vysvetlil Maraček.
Potvrdil, že v tomto je Slovensko aktívne v takzvanej skupine priateľov kohézie a koordinuje svoje kroky s ostatnými členmi 17-členného zoskupenia.
„Spolu s priateľmi kohézie sa koordinujeme a dnes sme spoločne vyjadrili názor, že sme proti akémukoľvek znižovaniu alebo zmenšovaniu obálok pre jednotlivé krajiny. Ale musíme byť realisti. Očakávame, že k nejakému zmenšeniu dôjde, ale je to ešte otázka ďalších vyjednávaní,“ povedal s odkazom na mimoriadny samit o dlhodobom rozpočte EÚ, ktorý šéfov vlád a krajín privíta v Bruseli koncom tohto týždňa (26. - 27. 11.).
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Rada EÚ pre všeobecné záležitosti (súdržnosť) sa podľa jeho slov zamerala na viacero oblastí. Ako podstatné označil debaty na tému „zjednodušovanie pre prijímateľov“.
„Budúce programové obdobie, to znamená peniaze do regiónov na roky 2028 až 2034, musia byť dostupné pre ľudí, obce, mestá tak, aby boli všetky procesy zjednodušené. Zjednodušiť procesy, administratívu tak, aby ľudia netrávili viac času tým, že vyplňujú administratívne formuláre ako tým, že hľadajú spôsob, ako tieto peniaze dostať k ľuďom, do konkrétnych riešení,“ vysvetlil Maraček.
Spresnil, že s tým súviseli aj debaty o dostupnosti peňazí z fondov EÚ a zdôraznil, že tieto zdroje treba dostať do všetkých oblastí EÚ, lebo „Únia bude taká silná, ako budú silné jej najzaostalejšie či najvzdialenejšie regióny“.
V tomto bode je podľa neho pozícia Slovenska špecifická, pretože asi tretina obcí sú malé obce s počtom obyvateľov do 500 alebo 1000 obyvateľov a tieto lokality zatiaľ nemali možnosť dostať sa k európskym peniazom.
Maraček potvrdil, že Rada ministrov prebrala aj najnovší návrh predsedu Európskej rady Antónia Costu na výšku budúceho sedemročného rozpočtu EÚ, so škrtmi voči pôvodnému návrhu Európskej komisie. Upozornil, že slovenská delegácia počas rokovaní zdôrazňovala národnú pozíciu, teda, že „sme proti akémukoľvek zmenšovaniu obálky peňazí, ktoré bolo plánované pre Slovensko“.
„Samozrejme, počítali sme s tým, že čistí prispievatelia budú tlačiť na znižovanie rozpočtov pre jednotlivé krajiny. Áno, bolo to prezentované, že je to len symbolická úprava, ale nie je to tak. Sú za tým stovky miliónov eur, o ktoré Slovensko môže prísť. Potrebujeme ďalej pracovať a dojednať našu pozíciu tak, aby sme neprišli o žiadne euro v budúcom programovom období,“ vysvetlil Maraček.
Potvrdil, že v tomto je Slovensko aktívne v takzvanej skupine priateľov kohézie a koordinuje svoje kroky s ostatnými členmi 17-členného zoskupenia.
„Spolu s priateľmi kohézie sa koordinujeme a dnes sme spoločne vyjadrili názor, že sme proti akémukoľvek znižovaniu alebo zmenšovaniu obálok pre jednotlivé krajiny. Ale musíme byť realisti. Očakávame, že k nejakému zmenšeniu dôjde, ale je to ešte otázka ďalších vyjednávaní,“ povedal s odkazom na mimoriadny samit o dlhodobom rozpočte EÚ, ktorý šéfov vlád a krajín privíta v Bruseli koncom tohto týždňa (26. - 27. 11.).
(spravodajca TASR Jaromír Novak)