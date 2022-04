Marel Slovakia pripravuje rozšírenie výrobného závodu v Nitre

Nitra 18. apríla (TASR) – Spoločnosť Marel Slovakia, s. r. o., pripravuje rozšírenie výrobného závodu umiestneného v Priemyselnom parku Nitra – Sever. Rozšírením výrobnej haly výstavbou novej a jej napojením na pôvodnú halu plánuje spoločnosť zvýšiť výrobné kapacity a súčasne navýšiť počet parkovacích miest. Ako uviedla spoločnosť v projekte predloženom na posúdenie vplyvov na životné prostredie, rozšírením areálu výrobného závodu vznikne 240 nových pracovných miest pre zamestnancov v dvojzmennej prevádzke.



Nová hala bude využívaná prioritne pre logistické, skladové a administratívne účely. Z dôvodu jej napojenia na pôvodnú výrobnú časť bude zrušených 72 parkovacích miest a pri novej hale vznikne 91 nových parkovacích stojísk, čím sa celkový počet parkovacích miest zvýši na 199 stojísk. Výstavba by sa mala začať v poslednom štvrťroku tohto roka, trvať by mala približne 12 mesiacov. Predpokladané investičné náklady by mali dosiahnuť zhruba 8 miliónov eur.



Spoločnosť Marel Slovakia, s. r. o., je zameraná na výrobu priemyselných strojov pre potravinársky priemysel. Výrobný program spoločnosti tvorí výroba zariadení pre mäsospracujúci priemysel.