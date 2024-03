Ovocinári na juhu západného Slovenska sa mrazov neobávajú

Cabaj-Čápor 6. marca (TASR) - Ovocinári na juhu západného Slovenska sa v najbližších dňoch mrazov neobávajú, na možnú zmenu počasia sa však pripravujú. V Dulovciach v okrese Komárno začali pripravovať nádoby s parafínovými sviecami, ktorými chcú chrániť úrodu pred nízkymi teplotami. Sady Novosady v Cabaji-Čápore v okrese Nitra zatiaľ čakajú na ďalší vývoj počasia. Potvrdil to konateľ spoločnosti Branislav Novosad.



Podľa vyjadrenia Novosada ovocinári v tomto regióne v najbližších desiatich dňoch príchod mrazov neočakávajú. "Denne sledujeme počasie. Do mínus dvoch stupňov opatrenia robiť nemusíme, ak by však mali teploty klesnúť nižšie, sme pripravení okamžite reagovať," skonštatoval. Použitie parafínových sviec je finančne nákladné, preto chcú ovocinári v tomto sade použiť na ochranu úrody odpadový drevný materiál.



Marhule zakvitli v Cabaji-Čápore už koncom februára. Pestovatelia si taký skorý termín kvitnutia nepamätajú. "V roku 2016 kvitli začiatkom marca, už to bol veľmi skorý termín," zhodnotil Novosad. Aktuálne je vegetácia posunutá minimálne o tri týždne dopredu, ak sa nič nezmení, aj úrodu marhúľ očakávajú pestovatelia výrazne skôr. Podľa terajších odhadov by mala byť veľmi dobrá, očakáva Novosad.