Marián Hossa: odteraz sme Hossa family

Trenčín/ Poprad 4. októbra (OTS) – výrobca mrazených polotovarov a významný distribútor horeca segmentu - doteraz známy ako HO&PE family, sa premenováva a rebranduje na Hossa family. Ide o rodinný podnik, ktorého jediným majiteľom je Marián Hossa. Ten, okrem zmeny obchodného mena a loga*, posilňuje hodnoty v prospech zákazníkov, rozširuje portfólio svojich produktov a plánuje vybudovať novú prevádzku na západnom Slovensku.Plánovanésa vyšplhajú v priebehu nasledujúcich rokov. Smerovať budú do kvality a rýchlosti služieb zákazníkom a rozšírenia portfólia žiadaných výrobkov. Modernizovať sa tak bude nielen výroba v Poprade, ale posilní sa aj celá logistika od flotily áut až po výstavbu nových skladov. Spustený bude aj vynovený e-shop a mobilná aplikácia pre rýchlejšie a jednoduchšie objednávanie. Firma sa doteraz zameriavala najmä na vzdelávanie zamestnancov v oblasti odbornosti a komunikácie so zákazníkom.Hossa family momentálne. Ide o prípravu 5 241 ton múčnych výrobkov (najmä pirohy, šúľance, knedličky, halušky) a spracovanie 613 ton mäsa (ale i syrov a zeleniny). Hlavnú činnosť firmy však predstavuje logistika a distribúcia. Tá zahŕňa spomenuté výrobky, ale aj ďalšie tovary pre gastro zariadenia, veľkoobchody a maloobchody potravín.,“ hovoríHossa family disponuje v treťom kvartáli 2021 celkovo 250 zamestnancami. K dispozícii má 3 sklady a 7 logistických dep. V nich sa nachádza približne 3 500 skladových položiek, ktoré k odberateľom distribuuje 61 áut. Tovar sa tak vie dostať do 11 tisíc prevádzok na Slovensku v rozmedzí od 12 až 24 hodín od objednávky. Ročný obrat firmy v roku 2020 dosiahol 35,5 miliónov eur, vrátane značkovej zmrzliny Algida.