Mario Centeno končí ako šéf Euroskupiny

Lisabon 9. júna (TASR) - Portugalský minister financií Mario Centeno 15. júna odíde zo svojho postu, uviedol portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa vo vyhlásení zverejnenom online. To zároveň znamená, že Centeno skončí vo funkcii šéfa Euroskupiny, na čele ktorej bol od decembra 2017.



Centeno formálne ohlási svoj obchod z postu predsedu Euroskupiny počas štvrtkového (11. 6.) zasadnutia ministrov financií eurozóny. Voľba nového šéfa Euroskupiny sa bude zrejme konať v najbližších týždňoch.



Aktuálne Centenove funkčné obdobie by sa aj tak skončilo v júli, keďže predsedu Euroskupiny volia ministri členských štátov eurozóny na 2,5 roka. Teraz sa už nebude môcť o post opäť uchádzať.



Nemecký minister financií Olaf Scholz v utorok povedal, že Centeno odviedol na čele Euroskupiny dobrú prácu a dosiahol úspechy, napríklad pri zlepšení fungovania Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM) alebo bankovej a kapitálovej únie. Na otázku týkajúcu sa jeho nasledovníka, Scholz odpovedal, že teraz nie je čas na špekulácie. Dodal však, že on osobne rovnako ako nemecká vláda majú jasnú predstavu.



Euroskupina je neformálne zasadnutie ministrov financií členských štátov eurozóny. Na zasadnutiach Euroskupiny sa zúčastňujú aj podpredseda Európskej komisie pre hospodárske a menové záležitosti a guvernér Európskej centrálnej banky.



Vo vyhlásení prezidenta de Sousa sa uvádza, že Centeno požiadal o uvoľnenie z funkcie. Vo funkcii portugalského ministra financií ho nahradí Joao Leao, ktorý je aktuálne štátny tajomník ministerstva financií.



"Život sa skladá z cyklov a chcel by som verejne vyjadriť, že chápem a rešpektujem, že Mario Centeno chce začať nový cyklus vo svojom živote," povedal na tlačovej konferencii premiér Antonio Costa.