Márki-Zay avizoval založenie novej strany pravého stredu

Budapešť 11. apríla (TASR) - Prišiel čas posilniť opozíciu o stranu prijateľnú v širokom kruhu pravičiarov, v ktorej nebude mať miesto ani korupcia, ani extrémizmus. Vyhlásil to v pondelok na Facebooku Péter Márki-Zay, ktorý bol v parlamentných voľbách kandidátom opozičného zoskupenia V jednote za Maďarsko na post premiéra. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



"Je dôležité, aby vznikla strana pre voličov strán pravého stredu, ktorá by ako partnerská strana Európskej ľudovej strany (EPP) za dva roky kandidovala vo voľbách do Európskeho parlamentu," dodal Márki-Zay, ktorý ako opozičný líder vo voľbách 3. apríla utrpel porážku od vládneho bloku Fidesz-KDNP.



Podľa jeho slov Fidesz je pre poctivých pravicových voličov zrejme neprijateľnou stranou.



Márki-Zay po voľbách vyhlásil, že neprevezme mandát poslanca parlamentu a bude sa venovať obyvateľom Hódmezővásárhelyu, v ktorom je v súčasnosti primátorom.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)