Marks & Spencer plánuje otvoriť dvadsať nových obchodov

Londýn 16. januára (TASR) - Britský maloobchodný reťazec Marks & Spencer (M&S) plánuje otvoriť v obchodnom roku 2023/2024 dvadsiatku nových, väčších obchodov. Je to súčasť rozsiahlych zmien maloobchodnej siete, pričom do otvorenia nových prevádzok chce investovať v prepočte zhruba 540 miliónov eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Spoločnosť v pondelok oznámila, že do otvorenia 20 nových obchodov investuje približne 480 miliónov libier (540,80 milióna eur). Investícia by podľa reťazca mala v Británii vytvoriť viac než 3400 nových pracovných miest.



Krok M&S poukazuje na fakt, že kamenné obchody zostávajú významnou súčasťou príjmov maloobchodných sietí, napriek tomu, že v posledných dvoch desaťročiach sa výrazne zvýšil predaj cez internet. Ukázalo sa to najmä počas predvianočných nákupov, keď ako M&S, tak odevné reťazce Next a JD Sports Fashion zaznamenali po pandémii výrazný presun spotrebiteľov z online nákupov späť do kamenných obchodov. Údaje združenia obchodníkov na internete IMRG z minulého týždňa ukázali, že maloobchodné tržby z online predaja za rok 2022 v Británii klesli, prvýkrát v histórii meraní. V porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavoval pokles 10,5 %.



V rámci oznámenej investície chce M&S otvoriť v nasledujúcom obchodnom roku osem takzvaných full-line stores, čo znamená obchody s oblečením, domácimi potrebami aj potravinami. Ďalších 12 prevádzok by mali predstavovať obchody výhradne s potravinovým sortimentom.



M&S koncom minulého týždňa oznámil, že v 3. kvartáli 2022/2023, čo predstavuje 13-týždňové obdobie do 31. decembra, dosiahol tržby vyše 3,60 miliardy libier. V medziročnom porovnaní to po očistení o kurzové vplyvy predstavuje rast o 9,9 %.



Na domácom trhu tržby vzrástli o 9,7 % na 3,29 miliardy libier, pričom porovnateľné tržby (z obchodov otvorených viac než rok) zaznamenali rast o 7,2 %. Tržby zo zahraničných trhov sa zvýšili o 12,5 % na 312 miliónov libier, pričom spoločnosti sa darilo napríklad na Blízkom východe či v Indii.



(1 EUR = 0,88758 GBP)