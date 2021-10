Marosz: Procesy musia byť nastavené tak, aby občan bol na prvom mieste

Bratislava 14. októbra (TASR) - Procesy v Slovenskom pozemkovom fonde (SPF) musia byť nastavené tak, aby "občan bol na prvom mieste". Uviedol to Ján Marosz, ktorý sa s účinnosťou od 1. novembra 2021 stáva generálnym riaditeľom SPF. Jeho vymenovanie schválila vláda na štvrtkovom rokovaní.



"Moje prvé kroky vo funkcii generálneho riaditeľa SPF budú viesť k tomu, aby sme všetky procesy nastavili tak, aby občan bol na prvom mieste. Aby sme zrýchlili proces vybavovania žiadostí a aby si fond zároveň plnil všetky svoje zákonné povinnosti," priblížil Marosz.



Uviedol, že boj proti korupcii je jeho životná misia. "Preto som s dôverou prijal túto výzvu a spolu s tímom odborníkov sa vrhneme od prvých dní do práce, sprehľadníme pravidlá na SPF a minimalizujeme akýkoľvek priestor pre korupciu."



"Situáciu (na SPF) potrebujeme riešiť urgentne a nateraz už nebudem organizovať ďalšie výberové konania a čakať, či víťazi výberových konaní prežijú aj mediálny tlak, ktorý sa vždy na nich spustí a je často manipulatívny, iniciovaný predovšetkým skupinami, ktoré dnes nezákonne profitujú z neprehľadnej situácie a nefunkčnosti SPF," uviedol minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO) na otázku, prečo sa Marosz nezúčastnil výberového konania.



Na SPF má Maroszovi podľa ministra pôdohospodárstva pomáhať podporný tím. "Zatiaľ máme 5 ľudí, bol by som rád, ak na spoluprácu oslovíme minimálne troch ľudí. Máme čas do konca tohto mesiaca, aby sme pripravili kompletnú schému riadenia zmeny," dodal agrominister.