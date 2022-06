Marosz: V roku 2018 bola spustená schéma podozrivých predajov pozemkov

Bratislava 1. júna (TASR) - Na Slovenskom pozemkovom fonde (SPF) mala od roku 2018 fungovať schéma podozrivých predajov pozemkov z majetku fondu. V tom čase inštitúciu viedla Adriana Šklíbová, dnes obvinená z trestných činov založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, prijímania úplatku, podplácania a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Na tlačovej konferencii v stredu tieto podozrenia prezentoval súčasný generálny riaditeľ SPF Ján Marosz.



V roku 2018 bola podľa neho na fonde spustená zvláštna schéma prevodu pozemkov z vlastníctva štátu do súkromných rúk na zakladanie ovocných sadov. Schéma mala fungovať vždy podľa rovnakého scenára. Na začiatku bol predložený zámer založiť ovocný sad na vopred vytipovaných pozemkoch vo vlastníctve pozemkového fondu.



Krátko po predložení žiadosti SPF podľa Marosza stanovil mimoriadne nízku predajnú cenu, expresne pripravil zmluvu a previedol pozemky na žiadateľa. V týchto prípadoch celý proces od podania žiadosti do podpisu zmluvy netrval ani tri mesiace napriek tomu, že bežní žiadatelia čakali na vyjadrenia z fondu nie mesiace, ale roky, upozornil Marosz. Spoločnými znakmi takto predaných pozemkov bolo, že hraničia so zastavaným územím obce a dodnes na nich žiadne ovocné sady neexistujú.



V roku 2020 pracovníci SPF skontrolovali 47 zmlúv o predaji pozemkov na založenie ovocných sadov. Z nich bolo založených iba 19 sadov, 25 nebolo založených vôbec a dva boli založené iba čiastočne. "V tomto roku prebieha opätovná kontrola naplnenia týchto zmlúv," poznamenal.



"Na základe našich zistení sme presvedčení, že v týchto prípadoch došlo k podvodným prevodom štátnych pozemkov za podozrivo nízke ceny. Z toho dôvodu každý takýto prípad odovzdávame orgánom činným v trestnom konaní a zároveň robíme právne kroky na získanie týchto pozemkov späť do vlastníctva štátu z dôvodu nenaplnenia predmetu zmluvy zo strany nadobúdateľa pozemkov," zdôraznil súčasný šéf SPF.



Jedným z prípadov predaja lukratívnych pozemkov odôvodnený založením orechového sadu mal byť prevod pozemkov vo Vrbovom. Cieľom predloženého projektu bolo pestovanie orechov pre vlastnú potrebu na výmere viac ako 13 hektárov (ha). Už tu je podľa Marosza zjavná absurdnosť celého zámeru, pretože pri 75 stromoch na ha by žiadateľ pestoval orechy pre vlastnú potrebu na 1000 stromoch.



SPF podľa Marosza stanovil cenu na 0,4643 eura za meter štvorcový napriek tomu, že priemerná cena bola v tom čase v danej lokalite podľa cenovej mapy jedno euro. Pozemky, ktorých trhová hodnota bola v tom čase 2 milióny eur, tak SPF predal za 62.000 eur, vyčíslil Marosz. Navyše, do kúpnej zmluvy "zabudol" vložiť akékoľvek ustanovenie, ktoré by zabezpečovalo právo SPF na navrátenie pozemku v prípade, ak kupujúci nedodrží dôvod uzavretia zmluvy.