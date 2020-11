Martin bude v roku 2021 hospodáriť s rozpočtom vyše 44,000 milióna eur

Martin 26. novembra (TASR) – Mesto Martin bude v roku 2021 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom 44,096 milióna eur. Na štvrtkovom zasadnutí o tom rozhodli poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Martine.



Podľa hovorkyne mesta Zuzany Kalmanovej sú na rok 2021 navrhnuté bežné príjmy rozpočtu vo výške 43,63 milióna eur a bežné výdavky vo výške 41,22 milióna eur. "Kapitálové príjmy sú navrhnuté vo výške 454.500 eur a kapitálové výdavky vo výške 1,46 milióna eur. Finančné operácie príjmové vo výške 7533 eur a výdavkové vo výške 1,41 milióna eur," uviedla.



Martinský primátor Ján Danko podotkol, že výpadky vo financovaní spôsobené pandémiou nového koronavírusu pocítilo aj mesto. "To znamená, že vstupné financie, ktoré vždy boli a aj do budúcnosti budú základom rozpočtov, sa výrazne znížili oproti predošlým rokom. Rozpočet je rozpočtom kompromisu a zdravého rozumu, snažili sme sa čo najviac ušetriť. Je mi ľúto, že dotácie, ktoré historicky boli do rôznych oblastí, predovšetkým do športu, sa nepodarilo zatiaľ dostať do rozpočtu. Verím, že keď dáme dokopy rezervný fond, tak sa ešte nejaké prostriedky vyčlenia. A budeme vedieť aspoň nejakým spôsobom podporiť aktívne kluby," povedal Danko.



"V rozpočte sme jasne definovali, že z peňazí daňových poplatníkov stanovíme dve základné priority. Jednou je budovanie domu sociálny služieb, lebo v Martine je už teraz viac ako 12.000 obyvateľov nad 60 rokov. Dĺžka života sa predlžuje, ich počty budú ďalej stúpať a my nemáme vlastné zariadenie. Takže chceme pomôcť odchádzajúcej generácii, aby bolo o ňu dôstojne postarané. Druhou prioritou je dokončenie Námestia SNP. Ľudia sa možno pýtajú, prečo toto námestie dokončiť. Teraz je tam parkovisko a už roky sa bojuje o krajší a čistejší stred mesta," dodal Danko.