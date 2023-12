Martin bude v roku 2024 hospodáriť s rozpočtom 70,578 milióna eur

Martin 21. decembra (TASR) - Mesto Martin bude v roku 2024 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom 70,578 milióna eur. Na štvrtkovom zasadnutí o tom rozhodli poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Martine.



Bežné príjmy rozpočtu majú dosiahnuť 58,515 milióna eur a bežné výdavky 56,095 milióna eur. Kapitálové príjmy sú navrhnuté vo výške 8980 eur a kapitálové výdavky vo výške 13,148 milióna eur. Príjmové finančné operácie sú navrhnuté vo výške 12,053 milióna eur a výdavkové vo výške 1,334 milióna eur.



Vedúca ekonomického odboru Mestského úradu v Martine Marta Ostrodická poslancov informovala, že zvýšené dane z nehnuteľnosti sa v rozpočte premietli sumou 4,1 milióna eur a dostali sa na celkovú sumu deväť miliónov eur. "Poplatok za komunálny odpad vzrástol o 303.000 eur, celkovo do rozpočtu pribudlo 4,4 milióna eur," uviedla s tým, že touto sumou sa podarilo iba zaplátať najväčšie diery v rozpočte.



Podľa primátora Martina Jána Danka rozpočet nie je optimálny. "Napriek zvýšeniu daní a poplatkov sú prostriedky stále nedostatočné na to, aby sme mohli urobiť rozpočet, ktorý by garantoval všetky potrebné výdavky. Som rád, že sme nešli do provizória a mesto bude môcť fungovať štandardne. Verím, že vláda na budúci rok ešte prispeje do rozpočtu, ako sľubovala a to minimum, ktoré máme, sa nám o niečo navýši. Verím, že aj daní a poplatkov vyberieme o niečo viac, ako sme kalkulovali v príjmoch," povedal.