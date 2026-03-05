< sekcia Ekonomika
Martinská Neografia je v reštrukturalizácii, očakáva pomoc štátu
Generálny riaditeľ spoločnosti Michal Tkáč poznamenal, že od jeho príchodu prebiehajú v Neografii záchranárske práce.
Autor TASR
Martin 5. marca (TASR) - Jedným z možných východísk pre záchranu polygrafickej firmy Neografia z reštrukturalizačných problémov je intervencia štátu v podobe odkúpenia akcií spoločnosti. Na štvrtkovom tlačovom brífingu v Martine to uviedol Marián Gešper, predseda Matice slovenskej (MS), ktorá je majoritným akcionárom spoločnosti.
Podľa Gešpera nie je Neografia len obyčajným závodom, ale posledným národným podnikom, ktorý vlastní MS ako verejnoprávna ustanovizeň. „Snažíme sa udržať tento veľmi dôležitý článok slovenského priemyslu. V súčasnosti nemáme kapitál na to, aby sme vedeli sami bez pomoci štátu alebo nejakého iného investora zvrátiť túto situáciu,“ uviedol Gešper.
Martinská Neografia vstúpila do reštrukturalizačného procesu v polovici januára po tom, čo už tretí rok po sebe jej hospodárenie končí výraznou stratou. „Neografia sa vzhľadom na výrazný pokles tržieb v rokoch 2024 a 2025 ocitla vo veľmi komplikovanej a zložitej situácii. Podobne ako celý polygrafický priemysel nielen na Slovensku čelí z objektívnych dôvodov dlhodobým ekonomickým výzvam a vážnej kríze,“ poznamenal správca MS Maroš Smolec.
Doplnil, že jednou z možností, ktorá by mohla prispieť k ozdraveniu polygrafickej fabriky s dlhoročnou tradíciou, je odkúpenie akcií štátom. Štát by podľa Smoleca mohol pomôcť aj odkúpením nevyužívaného majetku v starom závode na Volgogradskej ulici, ktorého hodnota je odhadnutá na osem miliónov eur.
Generálny riaditeľ spoločnosti Michal Tkáč poznamenal, že od jeho príchodu prebiehajú v Neografii záchranárske práce. „Postupne sme znižovali stav zamestnancov a snažili sa prispôsobiť trhu, ktorý nám ale deformuje najmä Ázia a jej lacná produkcia. Museli sme napríklad odstaviť rotačnú tlač, kde sa využíval plyn a je to veľká energetická záťaž,“ vysvetlil Tkáč.
Úsporné opatrenia neobišli ani zamestnancov, ktorých počet klesol približne na 230. Tkáč však upozornil, že aby Neografia mohla fungovať naďalej ako konkurencieschopná polygrafická firma, počet zamestnancov nemôže klesnúť pod dve stovky.
Predseda MS považuje reštrukturalizačný plán za reálny. „Potrebujeme stimuly, intervenciu štátu alebo seriózneho investora a v takom prípade táto fabrika, ktorá naďalej vyrába a vyrába veľmi kvalitne na európskej a svetovej úrovni, bude žiť a pracovať pre ďalšie slovenské generácie,“ zdôraznil Gešper.
Podľa Gešpera nie je Neografia len obyčajným závodom, ale posledným národným podnikom, ktorý vlastní MS ako verejnoprávna ustanovizeň. „Snažíme sa udržať tento veľmi dôležitý článok slovenského priemyslu. V súčasnosti nemáme kapitál na to, aby sme vedeli sami bez pomoci štátu alebo nejakého iného investora zvrátiť túto situáciu,“ uviedol Gešper.
Martinská Neografia vstúpila do reštrukturalizačného procesu v polovici januára po tom, čo už tretí rok po sebe jej hospodárenie končí výraznou stratou. „Neografia sa vzhľadom na výrazný pokles tržieb v rokoch 2024 a 2025 ocitla vo veľmi komplikovanej a zložitej situácii. Podobne ako celý polygrafický priemysel nielen na Slovensku čelí z objektívnych dôvodov dlhodobým ekonomickým výzvam a vážnej kríze,“ poznamenal správca MS Maroš Smolec.
Doplnil, že jednou z možností, ktorá by mohla prispieť k ozdraveniu polygrafickej fabriky s dlhoročnou tradíciou, je odkúpenie akcií štátom. Štát by podľa Smoleca mohol pomôcť aj odkúpením nevyužívaného majetku v starom závode na Volgogradskej ulici, ktorého hodnota je odhadnutá na osem miliónov eur.
Generálny riaditeľ spoločnosti Michal Tkáč poznamenal, že od jeho príchodu prebiehajú v Neografii záchranárske práce. „Postupne sme znižovali stav zamestnancov a snažili sa prispôsobiť trhu, ktorý nám ale deformuje najmä Ázia a jej lacná produkcia. Museli sme napríklad odstaviť rotačnú tlač, kde sa využíval plyn a je to veľká energetická záťaž,“ vysvetlil Tkáč.
Úsporné opatrenia neobišli ani zamestnancov, ktorých počet klesol približne na 230. Tkáč však upozornil, že aby Neografia mohla fungovať naďalej ako konkurencieschopná polygrafická firma, počet zamestnancov nemôže klesnúť pod dve stovky.
Predseda MS považuje reštrukturalizačný plán za reálny. „Potrebujeme stimuly, intervenciu štátu alebo seriózneho investora a v takom prípade táto fabrika, ktorá naďalej vyrába a vyrába veľmi kvalitne na európskej a svetovej úrovni, bude žiť a pracovať pre ďalšie slovenské generácie,“ zdôraznil Gešper.