Martinská radnica ušetrila vďaka fotovoltike na streche 22.000 eur
Z radnice doplnili, že v roku 2025 by náklady na elektrinu bez využitia fotovoltických panelov dosiahli bezmála 79.000 eur.
Autor TASR
Martin 3. februára (TASR) - Zdroj fotovoltickej energie na streche Mestského úradu v Martine priniesol vlani úsporu 22.000 eur. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár, vďaka energii zo slnka radnica zaplatila náklady za elektrickú energiu len vo výške 56.745 eur.
Doplnila, že v roku 2025 by náklady na elektrinu bez využitia fotovoltických panelov dosiahli bezmála 79.000 eur. „Fotovoltika je presne ten typ investície, ktorá dáva zmysel dnes aj do budúcnosti. Mesto vďaka nej šetrí tisíce eur ročne a zároveň ide príkladom v tom, ako sa dá modernizovať rozumne, ekologicky a hospodárne,“ uviedla Jenigár.
Fotovoltické panely na budove mestského úradu vyrobili počas roka 63.900 kilowatthodín elektrickej energie, čo výrazne znížilo potrebu odberu zo siete, najmä v slnečných mesiacoch. „Mesto tak získava väčšiu energetickú nezávislosť, stabilnejšie výdavky a lepšiu ochranu pred výkyvmi cien energií, ktoré v posledných rokoch výrazne zaťažujú rozpočty samospráv aj domácností,“ poznamenala Jenigár.
Podľa jej slov radnica už v súčasnosti pracuje na príprave a inštalácii fotovoltických systémov aj na školách a ďalších verejných budovách vo svojej správe. „Cieľom je postupne rozšíriť využívanie obnoviteľných zdrojov, znižovať prevádzkové náklady a investovať ušetrené finančné prostriedky späť do vzdelávania, služieb a kvality života obyvateľov,“ dodala martinská hovorkyňa.
