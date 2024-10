Martinská tepláreň technologicky plní dekarbonizačné kritériá na 2040

Martin 10. októbra (TASR) - Závod MH Teplárenský holding Martin už teraz technologicky plní dekarbonizačné kritériá Európskej únie (EÚ) pre rok 2040. Pri príležitosti 75. výročia začiatku výstavby prevádzky o tom vo štvrtok informovala manažérka marketingu a komunikácie martinskej teplárne Andrea Devánová.



Devánová priblížila, že v závode v roku 2022 urobili tzv. denitrifikáciu kotla na biomasu a inštalovali nový elektrostatický odlučovač. Aktuálne rekonštruujú a modernizujú rozvody centrálneho zásobovania teplom. Závod sa podľa manažérky zameriava na optimalizáciu radenia zdrojov pri výrobe tepla a elektriny i spoľahlivú dodávku tepla obyvateľom mesta Martin a Vrútky.



"Všetky postupné kroky v novodobej histórii martinskej teplárne prispeli k tomu, že už dnes technologicky plní dekarbonizačné kritériá EÚ zadefinované pre rok 2040, v rámci balíka opatrení Fit for 55. Ten má za cieľ znížiť emisie skleníkových plynov v horizonte roka 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990," doplnil riaditeľ martinského závodu Filip Ivaška.



Dejiny teplárne v Martine sú spojené s rozvojom Turca po druhej svetovej vojne. Výstavba sa začala v roku 1949, tepláreň do skúšobnej prevádzky uviedli v polovici októbra 1954. Po ukončení druhej etapy výstavby mal Martin taký zdroj energie, akým sa v tom čase mohli pýšiť len Bratislava a Košice. "Postupom času, v rámci ekologizácie, si spoločnosť prešla zásadnou rekonštrukciou výrobných zdrojov. Do prevádzky boli uvedené tri kogeneračné jednotky a štyri horúcovodné plynové kotly, ktoré spolu s existujúcim kotlom na biomasu tvoria súčasný mix výrobných zdrojov spoločnosti," pripomenula Devánová s tým, že na základe modernizácie ukončila tepláreň v Martine v roku 2020 definitívne spaľovanie uhlia.



Od 1. mája 2022 sa Martinská teplárenská stala súčasťou spoločnosti MH Teplárenský holding, ktorý vznikol zlúčením šiestich štátnych teplární.