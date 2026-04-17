Martinskí stredoškoláci vyhrali finále projektu Veľvyslanectvo mladých
Víťazný návrh sa zameral na to, ako by mali vlaky fungovať z pohľadu novej generácie.
Autor TASR
Bratislava/Martin 17. apríla (TASR) - Študenti Strednej odbornej školy dopravnej v Martine - Priekope, zapojení do duálneho vzdelávania v Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), zvíťazili s návrhom železničného vozňa budúcnosti vo finále projektu Veľvyslanectvo mladých. Za víťazstvo získali aj možnosť navštíviť Európsky parlament v Bruseli. TASR o tom informoval hovorca ZSSK Ján Baček.
Doplnil, že víťazný návrh sa zameral na to, ako by mali vlaky fungovať z pohľadu novej generácie. „Dôraz kladie na komfort regionálneho cestovania, prehľadné služby pre cestujúcich a využitie moderných technológií v každodennej prevádzke. Odbornú porotu zaujal práve tým, že nejde o teoretický koncept, ale o pohľad študentov, ktorí železnicu poznajú z reálnej skúsenosti a citlivo vnímajú potreby cestujúcich,“ priblížil Baček.
ZSSK sa do projektu zapojila ako partner s odbornými témami, ktoré reflektujú reálne výzvy súčasnej aj budúcej železničnej dopravy. „Študenti technických smerov riešili návrhy z oblasti optimalizácie sústruženia dvojkolesí železničných koľajových vozidiel, využitia umelej inteligencie pri cestovaní na železnici, efektívnosti dopravnej obsluhy vybraných tratí, orientácie cestujúcich na staniciach pomocou moderných technológií, ako aj tému železničného vozňa budúcnosti z pohľadu komfortu cestujúceho na regionálnych linkách,“ dodal Baček.
ZSSK v systéme duálneho vzdelávania spolupracuje so strednými školami po celom Slovensku, aby prilákala mladých ľudí k železničiarskym profesiám. Dopravca aktuálne vzdeláva 94 dualistov a má dvoch štipendistov. Vo vlastnej ZSSK Akadémii v Martine - Priekope školí budúcich kolegov rôznych vekových kategórií, pričom každoročne certifikuje desiatky rušňovodičov, vlakvedúcich či mechanikov.
