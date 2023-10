Martinský závod Volkswagen Slovakia vyrobil 600 miliónov komponentov

Martin 20. októbra (TASR) - Martinský závod Volkswagen Slovakia vyrobil v týchto dňoch 600-miliónty komponent. Jubilejnou súčiastkou je kĺbový hriadeľ, ktorý smeruje do nemeckého Wolfsburgu na zabudovanie do plne elektrického vozidla na MEB platforme. TASR o tom informovala hovorkyňa Volkswagen Slovakia Lucia Kovarovič Makayová.



V závode na výrobu komponentov pre prevodovky a podvozky sa podľa nej s príchodom elektromobility postupne rozvíja aj jeho portfólio. "Do výroby v posledných rokoch priebežne prichádzajú komponenty určené pre elektrické vozidlá. Sú nimi aj kĺbové hriadele, ktoré sa začali v Martine vyrábať pred siedmimi rokmi, pôvodne pre vozidlá s konvenčným pohonom. V roku 2019 však pribudli do portfólia aj kĺbové hriadele pre elektrické vozidlá koncernu Volkswagen vyrábané na platforme MEB. Doteraz ich v Martine vyprodukovali už viac ako sedem miliónov," doplnila Kovarovič Makayová.



Pripomenula, že závod dlhodobo zamestnáva približne 800 ľudí. "Vyrábajú sa tu komponenty pre prevodovky a podvozky ako ozubené kolesá, telesá diferenciálov, hriadele či synchrónne krúžky. Celá produkcia smeruje do koncernových závodov mimo Slovenska, kde slovenské komponenty montujú do vyše 60 modelov vozidiel šiestich koncernových značiek. V tomto roku sa martinský závod intenzívne sústreďuje na štart sériovej výroby nového diferenciálu pre elektrické pohony. Vlani tu vyrobili 20,5 milióna komponentov," konkretizovala.



"Ďakujem všetkým, ktorí prispievajú nasadením a dlhoročnými skúsenosťami k zachovaniu konkurencieschopnosti martinského závodu. Odbornou prácou úspešne posúvajú celé odvetvie smerom k elektromobilite, ktorá si vyžaduje nové produkty, nový prístup k udržateľnej mobilite i samotnej výrobe," uviedol pri príležitosti návštevy martinského závodu predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre technickú oblasť vo Volkswagen Slovakia Wolfram Kirchert.



Martinský závod podľa jeho vedúceho Andreasa Kiekela úspešne nadväzuje na strojársku tradíciu regiónu. "Náš vysokokvalifikovaný odborný tím sa aktívne pustí do každej výzvy, ktorú so sebou v týchto náročných časoch prináša automobilový priemysel. Za to im patrí aj z mojej strany poďakovanie," skonštatoval.