Martinský závod VW bude vyrábať nový diferenciál pre elektromobily

Bratislava/Martin 3. februára (TASR) - Do portfólia martinského závodu Volkswagen Slovakia (VW SK) pribudne nový produkt. Pridelenie výroby nového diferenciálu pre elektrické pohony predstavuje krok k zabezpečeniu pracovných miest a udržateľnej transformácii závodu smerom k elektromobilite, informovala v pondelok hovorkyňa automobilky Lucia Kovarovič Makayová.



Investície VW SK v martinskom závode dosiahnu v rokoch 2019 až 2022 spolu 14,4 milióna eur. Celkovo bude do nového projektu investovaných približne 35 miliónov eur. Spoločnosť požiadala štát o poskytnutie investičnej pomoci vo forme úľavy na dani z príjmu v hodnote približne 5 miliónov eur.



Výroba nového diferenciálu bude podľa Makayovej pre zamestnancov martinského závodu znamenať aj možnosť ďalšieho rozvoja a vzdelávania, keďže v rámci výrobného procesu budú nasadené nové výrobné technológie ako laserové zváranie a komorové kalenie. Projekt má tiež zabezpečiť dlhodobú perspektívu pracovných miest.



"Poverenie výrobou nového diferenciálu je pre nás významným krokom vpred a zároveň dôkazom, že sme pre koncern atraktívnym závodom. Získať nový produkt sa nám podarilo vďaka dlhodobým aktivitám na zvýšenie konkurencieschopnosti a vďaka úzkej spolupráci v našej oblasti obchodnej činnosti s ostatnými závodmi, ako aj v rámci Volkswagen Slovakia. Aj pri realizácii projektu máme podporu z iných závodov. Nový produkt má potenciál otvoriť nám dvere k ďalším súvisiacim projektom pre rôzne koncernové značky," zhodnotil vedúci výrobného závodu v Martine Christian Rauch.



Martinský závod VW SK je súčasťou koncernovej spoločnosti Volkswagen Group Components. Bol založený v roku 2000, v súčasnosti zamestnáva viac ako 800 pracovníkov. Vyrábajú sa tu komponenty pre prevodovky a podvozky ako diferenciály, synchrónne krúžky či rôzne typy hriadeľov. Viac ako 90 % produkcie smeruje do koncernových závodov v Nemecku, kde sú používané v desiatkach modelov.