MAS Malohont podporí výstavbu či obnovu ubytovacích zariadení

Hrachovo 26. februára (TASR) - Miestna akčná skupina (MAS) Malohont vyhlásila ďalšiu výzvu, v rámci ktorej môžu podnikatelia v cestovnom ruchu žiadať o financie na výstavbu či obnovu ubytovacích zariadení na území okresov Rimavská Sobota, Poltár a Revúca. Celkovo je na tento účel vyčlenených 300.000 eur. Na svojej oficiálnej webovej stránke o tom informovala MAS Malohont.



"V rámci projektov môžeme podporiť výstavbu nových alebo rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich ubytovacích zariadení, či nevyužívaných objektov na ubytovacie zariadenia s kapacitou od päť do 30 lôžok," uviedla manažérka MAS Danica Blahová s tým, že aktivity je možné realizovať len v nadväznosti na investície do rozvoja rekreačných a relaxačných činností.



Podnikatelia v oblasti cestovného ruchu môžu žiadať aj o financie na investície do výstavby či modernizácie doplnkových relaxačných a rekreačných zariadení. "Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 30.000, respektíve 100.000 eur v závislosti od zamerania projektu a počtu lôžok. Intenzita podpory predstavuje 85 percent z celkových oprávnených výdavkov," doplnila Blahová. Projekty je možné podávať do 15. apríla, všetky informácie záujemcovia nájdu na webovej stránke MAS Malohont.



Cieľom výzvy je prostredníctvom podpory investícií do ubytovacích zariadení prispieť k rozvoju cestovného ruchu v regióne Gemer-Malohont. V predchádzajúcich výzvach MAS Malohont podporila napríklad vybudovanie ubytovacích kapacít v Hnúšti, rekonštrukciu poľovníckej chaty pod Maginhradom či komplexnú rekonštrukciu chátrajúcej budovy na Ráztočnom v obci Klenovec.